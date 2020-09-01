Hailey Baldwin ve Justin Bieber'dan dudak dudağa poz

2018'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Hailey Baldwin-Justin Bieber çifti, önceki gün ATV turu yaptı. İkili, eğlenceli geçen günlerinden karelerini takipçileriyle paylaştı.

Bieber, model eşi ile dudak dudağa çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Çiftin aşk dolu pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

Mutlu bir yaşam sürdüren ikili, geçtiğimiz ay evliliklerini kutsamak için vaftiz olmuştu.



Bieber, o anları sosyal medya hesabından "Karım Hailey ile birlikte vaftiz olduğumuz an. Bu, hayatımın en özel dakikalarından biriydi" notuyla yayınlamıştı.

