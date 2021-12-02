Hailey Bieber, Miami’yi yaktı geçti

Başta Hailey Bieber olmak üzere birçok ünlü isim her sene olduğu gibi bu sene de Art Basel festivale katılmak için Miami’nin yolunu tuttu. Çiçekli dar bir tulumla etkinliğe katılan genç manken, verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın karısı olan Hailey Bieber, etkinliğe yalnız başına gitti.

Herkesin merakla beklediği festivalin partisine Hailey Bieber’in yanı sıra Zoë Kravitz, Gray Sorrenti, Ella Richards, Jacob Bixenman, Christian Coppola, Steve Lacy, Charlotte Lawrence, Thor Shannon, Amber Valletta, Kiki Willems & Mica Argañaraz gibi isimler boy gösterdi.

