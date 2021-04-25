Hakan Altun'un hastalığı nedir? Hakan Altun neden hastalandı?

Birkaç gün önce hastanelik olan Hakan Altun sevenlerini üzmüştü. Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili detaylar paylaşıldı ve yeni bir açıklama da yapıldı. Yapılan açıklamada tedbir amaçlı olarak Altun'un hastanede tutulacağı da ifade edildi. Peki Hakan Altun'un hastalığı nedir?

HAKAN ALTUN'UN HASTALIĞI NEDİR? HAKAN ALTUN NEDEN HASTALANDI?

“Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi rahatsızlık geçiren sanatçı Hakan Altun, ekip arkadaşları tarafından aceleyle hastaneye kaldırıldı. Kendini iyi hissetmediğini söyleyerek, sırt ağrısı şikâyetiyle gitmiş olduğu hastanede Hakan Altun’un beyin kanaması riski sebebiyle 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

2007 yılında beyin tümörü ameliyatı olan Altun’un tedavisi, doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu kontrolünde devam ediyor. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama da yapıldı.

Hakan Altun'un resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır. Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir. Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir."

