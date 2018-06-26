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Hakan Çalhanoğlu evliliği ile ilgili bomba iddia

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2018 10:31 | Son Güncelleme

Düğün dansları ile günlerce konuşulan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı.

Hakan Çalhanoğlu evliliği ile ilgili bomba iddia

Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti.

Düğün dansları ile günlerce konuşulan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Çiftin sosyal medya hesaplarında birlikte çekilen tüm fotoğrafları silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları iddiaları güçlendirdi.

Hakan – Sinem Çalhanoğlu çifti daha önce de ünlü futbolcunun bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı Anita Latifi yüzünden zor günler geçirmişti.

Latifi’nin ‘hamileyim’ iddiası üzerine mahkemeye başvuran Çalhanoğlu, iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamıştı.

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hakan çalhanoğlu Hakan Çalhanoğlu boşanma

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