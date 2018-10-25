MAGAZİN

Hakan Hatipoğlu 'bebeği reklam için kullanıyor' diyenlere tepki gösterdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti bebekleri olur olmaz onun adına Instagram hesabı açtı ve eleştiri oklarının hedefi haline geldi! Hakan Hatipoğlu eleştirilere "Benim yaptığım şey normal" diyerek tepki gösterdi

Hakan Hatipoğlu 'bebeği reklam için kullanıyor' diyenlere tepki gösterdi

'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla ünlenen Hakan-Gizem Hatipoğlu çiftinin kızları Lila 19 Ekim'de dünyaya geldi. Lila'nın doğumundan birkaç saat sonra Hakan Hatipoğlu, kızının adına Instagram hesabı açtı.

'Reklam için yaptı' eleştirilerine maruz kalan Hatipoğlu, iddialara Teve 2'de yayınlanan 2. Sayfa programında yanıt verdi. İşte o açıklama:

"Benim yaptığım şey çok normal. Her anne baba çocuğuna onun fotoğraflarını arşivlemek için bir hesap açıyor. Ben çocuğuma ileride 'bak kızım sen böyleydin, böyle oldun' demek için. Ben bunda bir kötü niye görmüyorum. Yok ticaret için kullanacaklar yok bilmem ne. Bizim story'lerimiz 1 milyon izleniyor.

5bd17a01c03c0e1010dda42a

PARA İÇİN AÇILDI DİYENLER...

Bu hesabın sevgi için açıldığını görenler sevgi yaşayan insanlardır. Para için açıldı diyenler para için yaşayanlardır. Ben bu hesabın 70 bin olacağını bilmiyordum ki... Bunu yapan bloggerlar var. Yolda beni gören anne babalar 'çocuğumuz çok güzel ajansa mı yazdırsak' diyorlar. 'Hayır 3-5 kuruş için çocuğun psikolojisini bozmayın' diyorum.

Kendi adıma çocuğumu sanat yada televizyon anlamında ön planda tutmak istemiyorum. Çocuğumu ön plana atmayacağım. Biz sevgi aile ile mütevazı yaşayan insanlarız. Niye böyle şeyler yaptılar anlamadım ki... Biz 2 gündür evdeyiz.

1 MİLYON TEKLİF ETSELER...

1 milyon teklif etseler ailece reklamda oynayın deseler şuan için kabul etmem. 3-5 aylık olsa da kabul etmem.

5bd17a01c03c0e1010dda436

"Biz bir yarışmadan çıkıp tanınan insan olduk ya, ondan bunlar. İnsanlar bizim için 'bir kutu açtılar nerelere geldiler' diyorlar. O kadar kolay değil bu işler. Biz de ister istemez bedeller ödedik. Doğru yaptık, hata yaptık ders aldık. Instagram'ı kızıma arşiv için kullanmayacaksam ne yapayım?

Herkes kendi önünde yesin. Çok üzüldüm. Bizim reality şovdan geliyor olmamız kızımızın da böyle bir şey yapacağı anlamına gelmez. Rahat hareket edememek bile bir bedel ödemektir. Çok kötü şeyler yaşamadık ama bedel ödedik. 'Abi beni survivor'a soksana' diyen insanlar var. Ünlü olmak o kadar kolay değil ki...

Yüzünü göstermek için 40'ını bekleyeceğiz. Hayatımızda bir çocuk varsa biz tabii ki hayatımızı onunla süsleyeceğiz. Kapatsak mı hesabı bilmiyorum. "


PARTNERSır gibi saklanıyor! İşte dünyanın en garip canlısıSır gibi saklanıyor! İşte dünyanın en garip canlısı
Tuvana Türkay'dan dudak dudağa açıklaması Tuvana Türkay'dan dudak dudağa açıklaması
Fatma Girik kazadan sonra ilk kez görüntülendiFatma Girik kazadan sonra ilk kez görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakan HAtipoğlu Hakan Hatipoğlu baba Hakan-Gizem Hatipoğlu

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Esenyurt'ta fabrika yangını!

Esenyurt'ta fabrika yangını!

Sahte para verilen taksici hıçkıra hıçkıra ağlamıştı! O anları anlattı

Sahte para verilen taksici hıçkıra hıçkıra ağlamıştı! O anları anlattı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

İYİ Parti'yi sarsacak istifalar! Zehir zemberek sözler

İYİ Parti'yi sarsacak istifalar! Zehir zemberek sözler

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Yaşar Alptekin eski eşiyle yeniden evleniyor

Yaşar Alptekin eski eşiyle yeniden evleniyor

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvana Türkay'dan dudak dudağa açıklaması

Tuvana Türkay'dan dudak dudağa açıklaması

Fatma Girik kazadan sonra ilk kez görüntülendi

Fatma Girik kazadan sonra ilk kez görüntülendi

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan'dan ilk fotoğraf

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan'dan ilk fotoğraf

Nurgül Yeşilçay'dan 'Müslüm' açıklaması! Timuçin Esen’i yalnız bıraktı

Nurgül Yeşilçay'dan 'Müslüm' açıklaması! Timuçin Esen’i yalnız bıraktı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den duygulandıran mesaj

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den duygulandıran mesaj

Simge'den Mustafa Sandal açıklaması

Simge'den Mustafa Sandal açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.