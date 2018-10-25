Hakan Hatipoğlu 'bebeği reklam için kullanıyor' diyenlere tepki gösterdi

Bu hesabın sevgi için açıldığını görenler sevgi yaşayan insanlardır. Para için açıldı diyenler para için yaşayanlardır. Ben bu hesabın 70 bin olacağını bilmiyordum ki... Bunu yapan bloggerlar var. Yolda beni gören anne babalar 'çocuğumuz çok güzel ajansa mı yazdırsak' diyorlar. 'Hayır 3-5 kuruş için çocuğun psikolojisini bozmayın' diyorum.

"Benim yaptığım şey çok normal. Her anne baba çocuğuna onun fotoğraflarını arşivlemek için bir hesap açıyor. Ben çocuğuma ileride 'bak kızım sen böyleydin, böyle oldun' demek için. Ben bunda bir kötü niye görmüyorum. Yok ticaret için kullanacaklar yok bilmem ne. Bizim story'lerimiz 1 milyon izleniyor.

Kendi adıma çocuğumu sanat yada televizyon anlamında ön planda tutmak istemiyorum. Çocuğumu ön plana atmayacağım. Biz sevgi aile ile mütevazı yaşayan insanlarız. Niye böyle şeyler yaptılar anlamadım ki... Biz 2 gündür evdeyiz.

1 MİLYON TEKLİF ETSELER...

1 milyon teklif etseler ailece reklamda oynayın deseler şuan için kabul etmem. 3-5 aylık olsa da kabul etmem.

"Biz bir yarışmadan çıkıp tanınan insan olduk ya, ondan bunlar. İnsanlar bizim için 'bir kutu açtılar nerelere geldiler' diyorlar. O kadar kolay değil bu işler. Biz de ister istemez bedeller ödedik. Doğru yaptık, hata yaptık ders aldık. Instagram'ı kızıma arşiv için kullanmayacaksam ne yapayım?

Herkes kendi önünde yesin. Çok üzüldüm. Bizim reality şovdan geliyor olmamız kızımızın da böyle bir şey yapacağı anlamına gelmez. Rahat hareket edememek bile bir bedel ödemektir. Çok kötü şeyler yaşamadık ama bedel ödedik. 'Abi beni survivor'a soksana' diyen insanlar var. Ünlü olmak o kadar kolay değil ki...

Yüzünü göstermek için 40'ını bekleyeceğiz. Hayatımızda bir çocuk varsa biz tabii ki hayatımızı onunla süsleyeceğiz. Kapatsak mı hesabı bilmiyorum. "



