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Hakan Hatipoğlu yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu! Eşinden açıklama geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.05.2024 16:06
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Survivor'da adından sıkça söz ettiren Hakan Hatipoğlu geçtiğimiz ay düellonun final turunda elenmişti. Yarışmacı sevenlerini endişelendiren bir açıklama yapmış ve operasyon geçireceğini duyurmuştu. Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında eşi Gizem Hatipoğlu açıklama yaptı.

Hakan Hatipoğlu yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu! Eşinden açıklama geldi

Survivor yarışmacısı Hakan Hatioğlu, geçtiğimiz ay Survivor All Star 2024'e veda etmişti. Hatipoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından ameliyat olacağını duyurmuştu.

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Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen Hatipoğlu, "İnşallah ufak bir operasyon ile sorunu gidereceğiz. Salı günü ameliyat olacağım. Küçük bir operasyon. Sonrasında biraz dinleneceğim. Yaz yaklaşıyor, her şey yolunda" demişti.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından ise "Şifayı ver, şifayı ancak sen verirsin Allah'ım. Ameliyat sonrası inşallah beraberiz. Birkaç gün bana müsaade!" paylaşımı yapmıştı.

HAKANSON

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Hakan Hatipoğlu'nun 2011 yılından beri evli olduğu eşi Gizem Hatipoğlu, sosyal medya hesabından Survivor'dan dönen eşinin sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

Gizem Hatipoğlu, paylaşımda: "Hakan'ın ameliyatı başarılı geçti çok şükür. Merak edenlere buradan duyurmuş olayım. Arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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