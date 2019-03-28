Hakan Muhafız 2. sezon yeni fragmanı ve afişi yayınlandı!

Hakan: Muhafız'ın fragman ve afişi paylaşıldı. Dizinin ikinci sezonu 26 Nisan'da tüm dünya ile aynı anda Netflix'te gösterime girecek.

sezonda yeniden dirilen Ölümsüzler'e karşı zorlu bir mücadeleye girişen Hakan ve Sadık Olanlar, Ölümsüzler'in şehri ve tüm insanlığı yok etme planlarına engel olmaya çalışır.



Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Hakan Muhafız dizisinde ona ilk sezonda da yer alan Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve kadroya yeni dahil olan Engin Öztürk, Boran Kuzum, Ayşe Melike Çerçi ve Burçin Terzioğlu eşlik ediyor.

Hakan: Muhafız yeni sezonda neler olacak?

Hakan, yeni sezonda bir değil, her biri İstanbul’u ve dünyayı yok etmek için ant içmiş tam yedi Ölümsüz’e karşı mücadele etmek zorunda. İstanbul’un Muhafız’ı olan Hakan’ın Ölümsüz’lerle tek tek savaşırken, diğer yandan Sadık Olanlar’a liderlik etmesi, Leyla ile olan aşkını yaşatması ve hiç beklenmedik bir sürprizle baş etmesi gerekiyor...

Ölümsüzler saldırıya susamış, atakta bekliyorlar. Hakan görevinde başarısız olduğu için kendine kızgın olsa da, durumu tersine çevirmek için öfkesini kontrol etmek zorunda olduğunun farkında. Çünkü bu sefer o rakiplerini, onlar da kendisini çok iyi tanıyorlar. Artık saklambaç değil, İstanbul’u savaş alanına çevirme zamanı…

