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Hakan: Muhafız nerede çekiliyor?

DİZİ HABERLERİ  | 15.01.2019 10:46 | Son Güncelleme

Tüm dünyada izleyiciyle buluşarak gündem olan, 2,3 ve 4. sezon onayı alan Hakan: Muhafız bakın nerede çekiliyor?

Hakan: Muhafız nerede çekiliyor?

Yayına girdiği ilk günden beri konuşulan Hakan: Muhafız'a dair merak edilen bir soru da dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı...

Muhafız'da Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Hakan'ın macerası İstanbul’un pek çok semtinde çekiliyor. Bir bölümü Kapalıçarşı’da diğer bölümleri dizinin ana konularından olan Ayasofya Cami ve Müzesi'nin bulunduğu Fatih'te çekiliyor.

Okan Yalabık'ın hayat verdiği Faysal karakterinin şirket binası olarak kullanılan yer ise eski Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan binada gerçekleşiyor.

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