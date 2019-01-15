Hakan: Muhafız nerede çekiliyor?

Yayına girdiği ilk günden beri konuşulan Hakan: Muhafız'a dair merak edilen bir soru da dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı...

Muhafız'da Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Hakan'ın macerası İstanbul’un pek çok semtinde çekiliyor. Bir bölümü Kapalıçarşı’da diğer bölümleri dizinin ana konularından olan Ayasofya Cami ve Müzesi'nin bulunduğu Fatih'te çekiliyor.

Okan Yalabık'ın hayat verdiği Faysal karakterinin şirket binası olarak kullanılan yer ise eski Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan binada gerçekleşiyor.

