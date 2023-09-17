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Hakan Peker belediye tarafından engellediğini söyleyip isyan etti! AK Parti'den mi aday olacak?

17.09.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Safranbolu Belediye Başkanlığı için aday olacağını açıklayan Hakan Peker konser vereceği Safranbolu'da belediye tarafından engellendiğini açıkladı. Şarkıcı ayrıca bir takipçisinin "Neden AK Parti'den aday olma gereği duyuyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

Efsane şarkılarıyla tanınan Hakan Beker belediye başkanı adayı olacağını söylediği Safranbolu'da konser vermek istedi. Hakan Peker, 30 Eylül'de ilçede vereceği halk konseri için billboard'lara afiş astırmak istedi. Ancak Peker'in iddiasına göre, belediye tarafından engellendi.

62 yaşında siyasete atılan Hakan Peker, belediyenin tutumuna sert çıktı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı, "Kamu kuruluşu olan bir belediyenin bunu kendi şahsi çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda kullanıp, toplumun sanatçıyı dinleme hakkını elinden almaya çalışmasını lanetle kınıyorum ve 30 Eylülde Safranbolu'da, hemşehrilerimle tüm engellemelere rağmen Misak-ı Milli Demokrasi meydanında buluşacağım" dedi.

Ekran Alıntısı

HANGİ PARTİDEN ADAY OLACAK?

Hakan Peker ayrıca paylaşımına gelen bir takipçisinin "Neden AK Parti'den aday olma gereği duyuyorsunuz?" sorusuna da "AK Parti'den aday değiliz. Böyle bir beyan mı verdim?" cevabını verdi.

Ekran Alıntısı

Ünlü şarkıcı bir başka yorumunda ise herhangi bir partiden aday olmayacağının altını çizdi. Peker "Parti yok, ben konser veriyorum benim her partiden sevenlerim var" dedi.

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