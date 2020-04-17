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Hakan Peker bu akşam hayranlarıyla buluşuyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 14:17 | Son Güncelleme

Pop müziğinin sevilen ismi Hakan Peker sevenleriyle bir araya geliyor. Oyuncu Esra Sönmezer sosyal medya hesabında ünlü popçuyu ağırlayacağını duyurdu. Hakan Peker de kendi takipçilerine bol müzikli ve sohbetli bir akşam yaşatacağını belirttikten sonra hayranlarından özlem dolu mesajlar gelmeye başladı.

Hakan Peker bu akşam hayranlarıyla buluşuyor!

90'lı yıllarda söylediği şarkılarla pop müziğinin efsaneleri arasında yerini alan Hakan Peker, 17 Nisan 2020 Cuma günü 23:00'da sevenleriyle hasret gidermeye hazırlanıyor. Esra Sönmezer'in Instagram hesabı üzerinden yapılacak olan canlı yayında, efsane popçu ile keyifli bir müzik dinletisi gerçekleşecek.

HAKAN PEKER NEDEN YAŞLANMIYOR?

Konuk olduğu programlarda genç görünümüyle ilgili merak edilenleri cevaplamaya çalışan Hakan Peker, estetik operasyon geçirmediğini her defasında vurgulamak durumunda kalıyor. Adeta yaşlanmaya ''Dur!'' diyen Peker, bu durumun aile mirası olan genlerine borçlu olduğunu dile getirirken annesi ve abisi Zafer Peker ile olan fotoğrafları herkesi şaşırtıyor.

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Bir ara herkesin denediği akımlarından yaşlandırma uygulamasıyla sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan ünlü popçunun Beyaz Show'da ilk kez dede olmasıyla ilgili yapılan yorumlar da hafızalardan silinmedi. Yorumlar arasında ''Böyle dede mi olur? Yaşlanmayan dede yapmışlar'' yorumu ise herkesi güldürmüştü.

MÜZİK VE DANS DENİNCE AKLA GELEN İLK İSİM

5 Şubat 1963 doğumlu olan sanatçı Hakan Peker tam bir dans tutkunu. Seyyal Taner ve Deniz Erkanat'ın yanında profesyonel dansçı olarak çalışmaya başlamasının ardından 1981'de Türkiye Dans Yarışması'nda birinci seçildi. Bu başarıyla beraber Hakan Peker Dans Grubu'nu kurduktan sonra yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda yer almaya başladı.

Dans tutkusunu şarkılarla birleştirdi ve 1989 yılında ''Bir Efsane'' adıyla ilk albümünü piyasaya sundu. Başarılı sanatçı pop dünyasına girdiği dönemde Türkiye'de büyük heyecan uyandırdı. Hakan Peker 1990 yılında ''Camdan Cama'' isimli eserini yayınladıktan sonra abisi Zafer Peker ile ''Peker Müzik'' adında bir şirket kurdu. ''Hey Corç'' ile ''Amma Velakin'' albümlerini kendi müzik şirketinden piyasaya süren ünlü popçunun başarıları devam etti.

Şarkı söylemenin yanı sıra danslarıyla herkesin ilgisini çeken Hakan Peker, sahne şovları ve klipleriyle unutulmayanlar arasına girerek pop müzik sevenlerin kalbinde taht kurdu.

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