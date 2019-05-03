Hakan Peker son görüntüsüyle şaşırttı

Hakan Peker, 2. Sayfa programına katıldı. Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Peker, yaşına rağmen sürekli genç göstermesiyle ilgili konuştu.

BOTOKS YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLİYORDU

Hakan Peker'in, yüzüne sürekli botoks yaptırdığı ve kaşlarını kaldırttığı da iddia ediliyordu. Bugün katıldığı bir canlı yayın programında da ünlü şarkıcı, estetik iddialarını yalanladı.

İDDİALARI YALANLADI

Genç görüntüsünün sırrını asla vermeyen Peker, estetik söylentilerini her fırsatta yalanlayıp; "Yaptırırsam estetik harikası olurum" diyor.

"HEPİNİZ DOKTOR OLMUŞSUNUZ MAŞALLAH"

Hakan Peker, daha önce de estetik iddialarına sosyal medya hesabından şöyle açıklama yapmıştı:

"Saçma sapan bilmeden aptalca yorumlar yapmayın. Hava soğuk ödem yapmışım spordan yüzüm şiş çıkmış. Yok estetik mağduru falan filan hepiniz doktor olmuşsunuz maşallah.

"ESTETİK HARİKASI OLURUM"

"Henüz yaptırmadım ama ihtiyacım olduğunda da göğsümü gere gere yaptırırım, rahat olun. Yaptırırsam eğer estetik mağduru olmam, estetik harikası olurum"

