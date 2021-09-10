MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Sabancı, Don Juanizm Sendromu yaşıyor

Hakan Sabancı, Don Juanizm Sendromu yaşıyor

10.09.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemiyet hayatının genç isimlerinden Hakan Sabancı’nın Don Juanizm Semdromu yaşadığı iddia edildi. Genç iş insanı son olarak, eski sevgilisi Aygün Aydın’la yaşadığı olaylı ayrılıkla gündemdeydi.

Hakan Sabancı, Don Juanizm Sendromu yaşıyor

Cemiyet hayatının genç simalarından Hakan Sabancı'nın Don Juanizm Sendromu yaşadığı ortaya çıktı. Gazeteci Arif Hür, Snob Magazin dergisinin yedinci sayısı için kaleme aldığı yazıda iş insanı Hakan Sabancı hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Hakan Sabancı'nın aralarında Hadise, Merve Boluğur, Didem Soydan, Aygün Aydın, Dila Pekdemir, Eliz Sakuçoğlu, Ayşe Özyılmazel, Aslışah Alkoçlar ve Cansu Melis Karakuş'un da olduğu çok sayıda isimle adının anıldığı ve bu isimlerin birçoğu ile kısa süreli aşk yaşadığı biliniyor.

HAKAN SABANCI’NIN AYGÜN AYDIN’LA AYRILIĞI OLAY OLDU

Arif Hür yazısında, "Cemiyet hayatının genç simalarından Hakan Sabancı, özel yaşantısıyla gündemden düşmüyor. Aygün Aydın'dan olaylı bir şekilde ayrılan 30 yaşındaki Sabancı'nın aşk defteri bir hayli kabarık. Sabancı'nın bu durumunun psikolojideki karşılığının 'Don Juanizm Sendromu' olduğunu öğrendim. Don Juanizm Sendromu, bir erkeğin tüm kadınlara kendini kabul ettirme ya da erkekliğini simgeleştirme isteği olarak tanımlanıyor. Don Juanizm sendromuna sahip kişilerde altta yatan psikolojik neden ise, bilinçaltında yatan intikam alma duygusu, terkedilmeden terk etme kompleksiymiş."

608ff3057af507284c235fdb

Hakan Sabancı son olarak Aygün Aydın ile birliktelik yaşamıştı. İkilinin ayrılığı olaylı olmuştu.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaygısızlar dizisinin Burcu'su Damla Özen’in son hali inanılmaz! Kimse tanımadıKaygısızlar dizisinin Burcu'su Damla Özen’in son hali inanılmaz! Kimse tanımadı
Büyük tehlike! 72 saat sonra kendini gösteriyorBüyük tehlike! 72 saat sonra kendini gösteriyor
Kırmızı Oda ne zaman başlıyor?Kırmızı Oda ne zaman başlıyor?
Anahtar Kelimeler:
Aygün Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Şaşkına çeviren not! Bu kadar para bakın ne içinmiş

Şaşkına çeviren not! Bu kadar para bakın ne içinmiş

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Mitinge izin çıktı, Fatih Altaylı isyan etti

Mitinge izin çıktı, Fatih Altaylı isyan etti

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Falakacıya ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese..."

Falakacıya ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.