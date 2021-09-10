Hakan Sabancı, Don Juanizm Sendromu yaşıyor

Cemiyet hayatının genç simalarından Hakan Sabancı'nın Don Juanizm Sendromu yaşadığı ortaya çıktı. Gazeteci Arif Hür, Snob Magazin dergisinin yedinci sayısı için kaleme aldığı yazıda iş insanı Hakan Sabancı hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Hakan Sabancı'nın aralarında Hadise, Merve Boluğur, Didem Soydan, Aygün Aydın, Dila Pekdemir, Eliz Sakuçoğlu, Ayşe Özyılmazel, Aslışah Alkoçlar ve Cansu Melis Karakuş'un da olduğu çok sayıda isimle adının anıldığı ve bu isimlerin birçoğu ile kısa süreli aşk yaşadığı biliniyor.

HAKAN SABANCI’NIN AYGÜN AYDIN’LA AYRILIĞI OLAY OLDU

Arif Hür yazısında, "Cemiyet hayatının genç simalarından Hakan Sabancı, özel yaşantısıyla gündemden düşmüyor. Aygün Aydın'dan olaylı bir şekilde ayrılan 30 yaşındaki Sabancı'nın aşk defteri bir hayli kabarık. Sabancı'nın bu durumunun psikolojideki karşılığının 'Don Juanizm Sendromu' olduğunu öğrendim. Don Juanizm Sendromu, bir erkeğin tüm kadınlara kendini kabul ettirme ya da erkekliğini simgeleştirme isteği olarak tanımlanıyor. Don Juanizm sendromuna sahip kişilerde altta yatan psikolojik neden ise, bilinçaltında yatan intikam alma duygusu, terkedilmeden terk etme kompleksiymiş."

Hakan Sabancı son olarak Aygün Aydın ile birliktelik yaşamıştı. İkilinin ayrılığı olaylı olmuştu.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

