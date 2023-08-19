Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'den evlilik cevabı! “Sıra size geldi artık" denince bakın ne yanıt verdi

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, Tarabya'da görüntülendi. 'Güneşin Kızları', 'Hayat Ağacı', 'Siyah İnci', 'Azize' ve 'Sen Çal Kapımı' gibi yapımlarda sergilediği oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı yaşadıkları aşkla gündemde. Yunanistan başta olmak üzere tüm yaz tatilin keyfini çıkaran ünlü çift, adından söz ettirmeye devam ediyor.

HANDE ERÇEL'DEN EVLİLİK SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT!

Hande Erçel geçtiğimiz akşam Tarabya’da objektiflere takıldı. Sevgilisi Hakan Sabancı’nın abisi Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı’nın çocuk sahibi olmaları hakkında konuşan ünlü oyuncu "Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Sağlıklı olsun." ifadelerini kullandı.

"VAR MI EVLİLİK DÜŞÜNCENİZ?"

Ünlü isim, muhabirlerin; “Sıra size geldi artık. Var mı evlilik düşünceniz?” sorusunu ise “Her şey çok güzel. Gayet iyi gidiyor” diyerek geçiştirdi.

