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Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'den evlilik cevabı! “Sıra size geldi artık" denince bakın ne yanıt verdi

19.08.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çapkınlıklarıyla bilinen Hakan Sabancı ile oyuncu Hande Erçel'in aşkı tam gaz sürüyor. Yaklaşık dokuz aydır aşk yaşayan ünlü oyuncu magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı’nın çocuk sahibi olmaları hakkında konuşan ünlü oyuncu Hande Erçel, “Sıra size geldi artık" diyen muhabire 'evlilik' açıklamasında bulundu.

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, Tarabya'da görüntülendi. 'Güneşin Kızları', 'Hayat Ağacı', 'Siyah İnci', 'Azize' ve 'Sen Çal Kapımı' gibi yapımlarda sergilediği oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı yaşadıkları aşkla gündemde. Yunanistan başta olmak üzere tüm yaz tatilin keyfini çıkaran ünlü çift, adından söz ettirmeye devam ediyor.

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HANDE ERÇEL'DEN EVLİLİK SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT!

Hande Erçel geçtiğimiz akşam Tarabya’da objektiflere takıldı. Sevgilisi Hakan Sabancı’nın abisi Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı’nın çocuk sahibi olmaları hakkında konuşan ünlü oyuncu "Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Sağlıklı olsun." ifadelerini kullandı.

Hande Erçel 3

"VAR MI EVLİLİK DÜŞÜNCENİZ?"

Ünlü isim, muhabirlerin; “Sıra size geldi artık. Var mı evlilik düşünceniz?” sorusunu ise “Her şey çok güzel. Gayet iyi gidiyor” diyerek geçiştirdi.

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