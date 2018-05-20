Hakan Sabancı'yı Aslıhan Karalar'ın ailesi istemedi

Yaklaşık 1 aydır Aslıhan Karalar’la ilişki yaşayan Hakan Sabancı hakkındaki iddialar, Karalar’ın ailesini rahatsız etti.

Genç işadamının Almanya’nın ünlü modellerinden Metisha Schaefer’ı sosyal medyada yakın markaja aldığı, 33 yaşındaki modelin fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttuğu ve onunla ABD’de buluştuğu öne sürülmüştü.

Çıkan haberler, Karalar ailesinde gerginliğe yol açtı. İddiaya göre Aslıhan Karalar’a “Kendinden yaşça büyük kadınlarla çapkınlık yaptığı şeklinde haberler çıkan bir adamla olmamalısın” diyen annesiyle babası, ondan ilişkisini noktalamasını istedi.

