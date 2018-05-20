MAGAZİN

Hakan Sabancı'yı Aslıhan Karalar'ın ailesi istemedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

Cemiyet hayatının gözde bekarlarından Hakan Sabancı, 2017 Best Model of the World birincisi Aslıhan Karalar ile yeni bir aşka yelken açtı. Ancak Karalar’ın ailesinin bu ilişkiye sıcak bakmadığı söyleniyor

Hakan Sabancı'yı Aslıhan Karalar'ın ailesi istemedi

Yaklaşık 1 aydır Aslıhan Karalar’la ilişki yaşayan Hakan Sabancı hakkındaki iddialar, Karalar’ın ailesini rahatsız etti.

Genç işadamının Almanya’nın ünlü modellerinden Metisha Schaefer’ı sosyal medyada yakın markaja aldığı, 33 yaşındaki modelin fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttuğu ve onunla ABD’de buluştuğu öne sürülmüştü.

Çıkan haberler, Karalar ailesinde gerginliğe yol açtı. İddiaya göre Aslıhan Karalar’a “Kendinden yaşça büyük kadınlarla çapkınlık yaptığı şeklinde haberler çıkan bir adamla olmamalısın” diyen annesiyle babası, ondan ilişkisini noktalamasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
hakan sabancı aslıhan karalar

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