MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl? 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl? 'Dualarınızı eksik etmeyin'

04.03.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl? 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Ankara Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 4 aydır tedavi gören ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyordu. Bugün doktorlardan umut verici bir haber geldi.

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu araştırılıyor. Sevenleri endişeyle 'Hakan Taşıyan sağlık durumu nasıl?' sorusuna yanıt arıyor.

Ünlü sanatçıdan yardım paylaşımı: Hakan Taşıyan'ın hastalığı ve son durumu nedir? Hakan Taşıyan kimdir, nerelidir?Ünlü sanatçıdan yardım paylaşımı: Hakan Taşıyan'ın hastalığı ve son durumu nedir? Hakan Taşıyan kimdir, nerelidir?

Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler mevcuttur. Fakat nihai karar doktorlarımızın tetkikleri sonucu netleşecektir. Allah’ın izni ve sizlerin dualarıyla güzel gelişmeler olacaktır, inşallah. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin" denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Erotik siteye üye oldu! Ailesi endişeliErotik siteye üye oldu! Ailesi endişeli
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
Hakan Taşıyan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
45 dakikalık sahnede bi büyük viskiyi icersen hastane koselerinde karaciger beklersin..

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Tarlasında buldu, 180 bin dolara sattı

Tarlasında buldu, 180 bin dolara sattı

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

50 il için uyarı geldi: Dikkat edilmezse kırmızıya boyanır

50 il için uyarı geldi: Dikkat edilmezse kırmızıya boyanır

Korkutan artış: Kasım ve aralıktan kötü olabilir

Korkutan artış: Kasım ve aralıktan kötü olabilir

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Diğer Haberler

Seda Bakan'dan Bollywood dansı! Beğeni yağdı

Bollywood dansı olay oldu

Alice Evans eşi Ioan Gruffudd'un boşanma davasını gazeteden öğrendi

Ünlü oyuncu boşanacağını gazeteden öğrendi

Davut Güloğlu-Sıla davasında yeni gelişme! 'Yargılanma yenilensin'

Parayı ödemek istemiyor! Flaş hamle

Ceren Hindistan bikinili pozunu paylaştı! Mekke pozu hatırlatıldı

Bikinili halini paylaşınca... 'Mekke'ye gitmiştin...'

Şehir Tiyatroları'nda iğrenç olay! Mahkemede tek tek anlattılar

Şehir Tiyatroları'nda iğrenç olay! Mahkemede tek tek anlattılar

Temizlik Benim İşim neden yok? Yeni bölüm ne zaman? soruları cevap bekliyor

Temizlik Benim İşim neden yok? Yeni bölüm ne zaman? soruları cevap bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.