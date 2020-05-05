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Hakan Taşıyan ve Melike Şahin'den sürpriz düet

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 05.05.2020 09:14 | Son Güncelleme

Naif sesi ve büyüleyici yorumuyla kendi şarkılarını seslendiren alternatif müziğin başarılı ismi Melike Şahin ve arabesk müziğin güçlü yorumcularından Hakan Taşıyan’ın birlikte seslendirdikleri “Kilitli Kapılar Açılsa” şarkısı Sony Music etiketiyle yayımlanıyor.

Hakan Taşıyan ve Melike Şahin'den sürpriz düet

Kendi janrında hit şarkılara imza atan ve geçtiğimiz günlerde yayımladığı 'Geri Ver' isimli şarkı ve video klibiyle büyük beğeni toplayan Melike Şahin, bu kez sürpriz bir düetle karşımızda.

Sözleri Melike Şahin’e, bestesi Ahmet Ali Arslan’a ait şarkının düzenlemesinde de Melike Şahin, Ahmet Ali Arslan, Ozan Sarohan ve Ozan Kısaparmak’ın imzası bulunuyor.

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HAKAN TAŞIYAN'LA MUHTEŞEM DÜET

Melike Şahin’in “Kilitli Kapılar Açılsa”yı yazmasının ardından, şarkıyı Hakan Taşıyan’la beraber söyleme fikri, kısa sürede gerçekleşen bir projeye dönüştü. Ahmet Ali Arslan (gitar), Ozan Sarohan (buzuki) ve Ozan Kısaparmak’ın (bas gitar) imzası bulunan şarkı Erekli Tunç & Şenbakkal stüdyolarında kaydedildi.

Umudu hüznünde saklı olan “Kilitli Kapılar Açılsa”nın video klibi de, kayıt esnasında kaydedilen siyah beyaz performans görüntüleri eşliğinde yönetmen Melih Kun tarafından kliplendi. Şarkının kapak tasarımında ise Erdem Yıldız yaptı.

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melike şahin, hakan taşıyan,

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