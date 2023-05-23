MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Ural Fatih Portakal'ı hedef aldı! Mahkemede hakaret sayılmayan kelimeleri saydı

Hakan Ural Fatih Portakal'ı hedef aldı! Mahkemede hakaret sayılmayan kelimeleri saydı

23.05.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, Sözcü TV spikeri Fatih Portakal'ı hedef aldı. Portakal'ın bazı oy kullanan seçmene "Kör cahil" demesini eleştiren Ural mahkemede hakaret sayılmayan kelimeleri de tek tek saydı.

Hakan Ural Fatih Portakal'ı hedef aldı! Mahkemede hakaret sayılmayan kelimeleri saydı

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural son açıklamalarıyla gündeme geldi. Fatih Portakal'ın "Kör cahil diyorum. Bu şartlanmış bir beyin bunu değiştiremezsiniz. Bu insanı aydınlatamazsınız. Alamayacağı Togg'un önüne yatıp onu öpen bir insan... Alamayacağı bir Togg. Onun için büyük bir hayal parası yok çünkü binemeyecek ona" sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Hakan Ural da bu sözlere yayında tepki gösterdi. Ural "Bunlar bırakın taraflılığı kendi tarafının fanatiği. Bizlere seçmenlere kör cahil diyor. Ben de onların ittifakına oy atanlar kırılmasın diye o insanları kırmayın diyorum. Farkımıza bakar mısınız?" dedi.

Süper minisiyle Fransa sokaklarında poz verdi Süper minisiyle Fransa sokaklarında poz verdi

Ekran görüntüsü 2023-05-23 120510

HAKARETLERİ TEK TEK SAYDI

Sunucu Fatih Portakal'ı hedef alarak ayrıca "Dün avukatımı aradım, bu Fatih Portakal kör cahil... Yalaka, yandaş, saymakla bitmeyecek anormallikler, hayatın doğal akışında sen kime diyebilirsin bunu. Fakat vahameti söylüyorum size. Benim avukatıma dedim ki; hakaretler havada uçuşuyor. Bunlar su değilmiş; Alçak, yalaka, lavuk, arsız, dönek, sefil, yardakçı, omurgasız, densiz... Normal karşılanan her şeyi benim de yapmam hakkım var. Adam kör cahil diyor, ben buna tahammül edeceğim..." dedi.

Hakan Ural bu sözlerin suç sayılmamasını yadırgadı.

İlginizi Çekebilir

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

En çok satan airfryerlar arasında! Kullanıcılarından tam not alıyor

En çok satan airfryerlar arasında! Kullanıcılarından tam not alıyor

 Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

 Herkesin gözü saatinizde olacak! Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik

Herkesin gözü saatinizde olacak! Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik

 Şık tasarım, dayanıklı malzeme! Smeg kalitesiyle tanışın

Şık tasarım, dayanıklı malzeme! Smeg kalitesiyle tanışın

 Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu güzellik halis mi”Dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu güzellik halis mi”
Müşahit oldu! 'Sandık başında süt sağacağımı...'Müşahit oldu! 'Sandık başında süt sağacağımı...'
Evinin gösterişsiz olduğu söylenince... "7 odalı, 1 aylık kirası..."Evinin gösterişsiz olduğu söylenince... "7 odalı, 1 aylık kirası..."
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Hakan Ural ele

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 5,17'nin kaçı Erdoğan'a kaçı Kılıçdaroğlu'na gider?

Yüzde 5,17'nin kaçı Erdoğan'a kaçı Kılıçdaroğlu'na gider?

Erdoğan bu desteği karşılıksız bırakmaz!

Erdoğan bu desteği karşılıksız bırakmaz!

Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'

Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den 'Oğan' sorusuna dikkat çeken yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den 'Oğan' sorusuna dikkat çeken yanıt

Cem Yılmaz'dan ikinci tur açıklaması! Oyunu vereceği adayı da açıkladı

Cem Yılmaz'dan ikinci tur açıklaması! Oyunu vereceği adayı da açıkladı

Çok konuşulacak sözler: 'Sinan Oğan'ın orada fotoğrafı var...'

Çok konuşulacak sözler: 'Sinan Oğan'ın orada fotoğrafı var...'

İlginizi Çekebilir

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

“Yılın Öğretmeni” seçilmişti! 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi

“Yılın Öğretmeni” seçilmişti! 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.