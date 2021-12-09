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Hakan Ural neden tepki çekti? Hakan Ural tepkiler sonrası özür diledi

09.12.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neler Oluyor Hayatta programında sağlıkçılarla ilgili sözleriyle tepki çeken Hakan Ural, sosyal medya hesabından eleştirilere cevap verdi. Söylediklerinin çarpıtıldığını söyleyen Ural, "Bir sağlıkçımızı dahi üzüp kırdıysam özür dilerim" dedi.

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programında söylediği sözlerle gündeme geldi. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde eylemde olduğu gerekçesiyle hastaya bakmadığı ileri sürülen doktor hakkında konuşurken sağlıkçıları eleştiren Ural'a tepki yağdı.

HAKAN URAL NE DEDİ?

"Hiçbir şey yapmıyor. Doktor zaten böyle duruyor" diyerek sözlerine başlayan Hakan Ural, sunucu Nur Tuğba Algül'ün çocuğu olan Arden Namlı üzerinden bir örnekte bulunarak "Arden'i aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın" dedi. Algül ise bu sözlere karşılık olarak "Yaparım" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

SAĞLIKÇIMIZI KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Ural, kendini şu sözlerle savundu: "Bu saldırılar bitmeyecek gayet iyi biliyorum! Her söylemimden cımbızla çekip çarpıtıp en iyi yaptıkları şey olan kışkırtma ve sosyal medya üzerinden algı yaratma olanlar yine iş başında! Ben bu dünyada şu yaşımda 40 yıldır yanlışım doğrumla göz önünde bilinen biri olarak asla hiç bir kurum veya kişiye bilerek isteyerek sürçü lisan etmem tanıyan herkes bilir tanımayan sorar öğrenir!

Hakan Ural'ın doktorlar hakkındaki o sözlerine büyük tepki! 'Daha yeni hastanede yattın...'Hakan Ural'ın doktorlar hakkındaki o sözlerine büyük tepki! 'Daha yeni hastanede yattın...'

Sağlıkçılarımızla ilgili söylem ve görüşlerim bu kadar ortadayken ve biliniyorken bu konuda bile sosyal medyada algı yaratmaya çalışıyorsunuz! Yazıklar olsun... Bugün acil hastası olan birine kendi tasarrufundan grev yapıyorum diye bakmayan 1 sağlıkçıyı empati yaparak eleştirdim evet her kurumda yanlış yani 1 kişiyi kişisel eleştirmemi! O kişi senin evladın veya anan baban olabilir ve müdahale edilmezse ölebilir dedim... Görüşüm bu ama teşbihlerimden dolayı bir sağlıkçımızı dahi üzüp kırdıysam özür dilerim tabi ki.

BENİ MEZARA SOKTUNUZ!

Beni linç etmeye ettirmeye çalışanlar gibi egom, kibirim yok ben halkımı milletimi kemiksiz seven biriyim... Siz şeytani planlarınıza devam edin. Beni her an her saniye hedef göstermeye insanları gaza getirip kışkırtmaya ayırdığınız zaman ve çabayı başka bir işe ayırsanız alim olurdunuz! Nefretiniz o kadar büyük ve acımasız ki hasta yatağımda bile tedavi görürken beni mezara soktunuz."


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Hakan Ural
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