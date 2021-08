Hakem verdiği karardan pişman oldu, adeta yıkıldı!

Danimarka'da oynanan Vendsyssel FF - Fredericia mücadelesinde sosyal medyaya damga vuran bir an yaşandı.

1-1'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın hakemi avantaja bırakması gerekirken düdük çaldı.

Hatasını fark eden hakemin yaşadığı pişmanlık futbolseverlerin bir numaralı gündem maddesi oldu. Yaşanan bu olay sosyal medyada 1 milyondan fazla izlendi.

This is crazy ... referee doesn't play advantage and realizes very quickly that was a huge mistake ???? pic.twitter.com/IN7FndMqmO