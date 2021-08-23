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  4. Hakem verdiği karardan pişman oldu, adeta yıkıldı!

Hakem verdiği karardan pişman oldu, adeta yıkıldı!

23.08.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka'da Vendsyssel FF ile Fredericia takımları arasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan mücadelede sosyal medyaya damga vuran bir an yaşandı. Maçın hakemi avantaj oynatması gerekirken yanlışlıkla düdük çaldı. Hatasını fark eden hakemin yaşadığı mahcubiyet gündeme damga vurdu. İşte o anlar...

Hakem verdiği karardan pişman oldu, adeta yıkıldı!

Danimarka'da oynanan Vendsyssel FF - Fredericia mücadelesinde sosyal medyaya damga vuran bir an yaşandı.

1-1'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın hakemi avantaja bırakması gerekirken düdük çaldı.

Hatasını fark eden hakemin yaşadığı pişmanlık futbolseverlerin bir numaralı gündem maddesi oldu. Yaşanan bu olay sosyal medyada 1 milyondan fazla izlendi.


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Danimarka
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