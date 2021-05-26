Hala gizemini koruyor! 6 yaşındaki güzellik kraliçesinin esrarengiz ölümü filme konu oldu

JonBenet Ramsey, küçük yaşta katıldığı bir çocuk güzellik yarışmasıyla tanındı. Güzellik kraliçesi seçildikten sonra yetişkin kadınlar gibi giyinerek gösterilere katılıyordu. Düzenli olarak saçını sarıya boyuyor ve sürekli makyaj yapıyordu. Babası John Ramsey, milyoner bir iş insanıydı. Annesi Patsy Ramsey, kızının gösteri dünyasında üne kavuşması için çok büyük çaba harcamıştı. Küçük Jonbenet Ramsey ise, güzelliği ve sevimliliğiyle milyonlara kendini sevdirmişti.

JonBenet’in kaybolmasından kısa bir süre önce anne Patsy Ramsey kanseri yendi ve baba John Ramsey işini daha da büyüktü. Hem bu güzel gelişmeleri kutlamak hem de yılbaşı nedeniyle aile evinde 400 kişinin katılımıyla büyük bir parti verdi. Eve gelen misafirlerle zaman geçirdikten sonra JonBenet, hediyelerini de alarak odasına çekildi. Partinin sabahında aile kızlarını odasında bulamadı. Onun yerinde ise evin alt katında 6 yaşındaki JonBenet'ın hayatına karşılık 118 bin dolarlık para istenen bir fidye notu buldu. Üstelik bu fidye notunda kullanılan kalem ve kağıt eve aitti. Tam üç sayfalık, el yazısıyla yazılmış bir fidye mektubu bulduğunu söyleyen aile, polisi arayarak kızlarının kaçırılmış olduğunu haber verdi. Fakat işler de tam bu esnada garip bir hal almaya başladı. Anne Patsey, telefon görüşmesi esnasında evin diğer çocuğunun nerede olduğunu soran polislere, uyuduğunu söyledi. Ancak polis araması ve ihbar kayıtları incelenince, Burke Patsey’'in uyanık olduğu ve arkada babasıyla konuştuğu duyuldu. Bu fark edişten sonra olaylar farklı bir boyuta taşındı.