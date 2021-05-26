Hala gizemini koruyor! 6 yaşındaki güzellik kraliçesinin esrarengiz ölümü filme konu oldu

JonBenet Ramsey, küçük yaşta katıldığı bir çocuk güzellik yarışmasıyla tanındı. Güzellik kraliçesi seçildikten sonra yetişkin kadınlar gibi giyinerek gösterilere katılıyordu. Düzenli olarak saçını sarıya boyuyor ve sürekli makyaj yapıyordu. Babası John Ramsey, milyoner bir iş insanıydı. Annesi Patsy Ramsey, kızının gösteri dünyasında üne kavuşması için çok büyük çaba harcamıştı. Küçük Jonbenet Ramsey ise, güzelliği ve sevimliliğiyle milyonlara kendini sevdirmişti.
JonBenet’in kaybolmasından kısa bir süre önce anne Patsy Ramsey kanseri yendi ve baba John Ramsey işini daha da büyüktü. Hem bu güzel gelişmeleri kutlamak hem de yılbaşı nedeniyle aile evinde 400 kişinin katılımıyla büyük bir parti verdi. Eve gelen misafirlerle zaman geçirdikten sonra JonBenet, hediyelerini de alarak odasına çekildi. Partinin sabahında aile kızlarını odasında bulamadı. Onun yerinde ise evin alt katında 6 yaşındaki JonBenet'ın hayatına karşılık 118 bin dolarlık para istenen bir fidye notu buldu. Üstelik bu fidye notunda kullanılan kalem ve kağıt eve aitti. Tam üç sayfalık, el yazısıyla yazılmış bir fidye mektubu bulduğunu söyleyen aile, polisi arayarak kızlarının kaçırılmış olduğunu haber verdi. Fakat işler de tam bu esnada garip bir hal almaya başladı. Anne Patsey, telefon görüşmesi esnasında evin diğer çocuğunun nerede olduğunu soran polislere, uyuduğunu söyledi. Ancak polis araması ve ihbar kayıtları incelenince, Burke Patsey’'in uyanık olduğu ve arkada babasıyla konuştuğu duyuldu. Bu fark edişten sonra olaylar farklı bir boyuta taşındı.
Olayın şüphelisi bir anda aile fertleri haline geldi. Polis evde arama yapmak için kolları sıvadı. Aile ilk başlarda evin aranmasını istemedi. Baba Patsey, polislerin eve girmesiyle mahzen bölümüne indi ve eliyle koymuş gibi küçük kızın cesedini buldu. Zavallı JonBenet başına vurulmuştu ve kafatası çökmüş bir halde bulundu. Elleri ve boynunda bir kordon vardı ve sanki boğulmuş görüntüsü verilmişti. Cinayetin gece 11 ile sabah 5 arasında işlendiği saptandı. JonBenet ölmeden önce feci şekilde dövülmüştü ve cinsel tacize maruz kalmıştı. Otopsi raporunagöre uzmanlar, tacizin daha önceden de yaşanan ve devam eden bir durum olduğunu ortaya çıkarttı. Ramsey ailesi ise kendilerini savunmak için bir avukatla anlaştı ve evlerinden taşındı. Üstelik polisin yalan makinesi talebini de üç ay boyunca reddetti. Aileye göre eve giren bir yabancı çocuğu öldürmüştür.
Medya ortaya çeşitli teoriler atar ama hemen hepsi ailenin az-çok suça karışmış ya da olayı örtbas etmiş olabileceğini iddia eder. Aile kendini temize çıkarmak için bir kitap yazar, ancak hala ikna edici bulunmazlar. Bir kısım uzmanlar olayın kaza gibi gerçekleştiğini, ancak sonradan böyle bir dekora sokulduğunu söyler.
Bu sır ölümün üzerinden 10 yıl geçtiğinde John Karr isimli bir ilkokul öğretmeni pedofili suçundan Tayland’ta yakalandı. Karr, ifadesinde "Öldüğünde JonBenet' le beraberdim, ölümü bir kazaydı", "Ben JonBenet'i seviyordum" dedi. Suçunu itiraf etmesine rağmen Karr’ın gerçek katil olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunamadı. Üstelik ifadesinde çelişkili cümleler yer alıyordu. DNA ve el yazısı test sonuçları uyuşmamıştı.
Günümüzde hala çözüme kavuşamayan bu olay yönetmen Kitty Green’in gözünden belgesele dönüştürüldü. “Casting JonBenet” isimli belgesel Sundance Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülüne aday gösterildi.
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