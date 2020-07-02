Hale Soygazi'den 'Yeşilçam'ın en güzel kadını' açıklaması

Usta oyuncu Hale Soygazi, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

Bir mekanda arkadaşıyla buluşup sohbet eden Soygazi, çıkışta kendisini bekleyen magazin muhabirleriyle sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde ‘Yeşilçam'ın en güzel kadını kim?’ sorusuna ‘En güzel benim’ diyerek cevap veren oyuncu, yanlış anlaşıldığını espiri yaptığını dile getirdi.

Soygazi açıklamasında ‘Yeşilçam'ın en güzel kadını benim diyerek espri yapmıştım. Yeşilçam'ın bütün kadınları güzel’ dedi. (Sözcü)

YEŞİLÇAM'IN EN GÜZELLERİ!

Ünlü oyuncu, 1972 yılında dönemin popüler dergisi Ses’e kapak olmuştu.



Yeşilçam’ın “Sultan” lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, güzelliğinin yanı sıra etkileyici bakışlarıyla da gönüllerde taht kurdu.



Hülya Koçyiğit, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle Türk sinemasında bir döneme damga vurdu.



Sinemanın unutulmaz oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, ilerleyen yaşına rağmen zamana meydan okuyor, güzelliğiyle halen adından söz ettiriyor.



Fatma Girik mavi gözleri, simsiyah saçları ve güçlü oyunculuğuyla Yeşilçam’ın en beğenilen kadınlarındandı.

