Halil Falyalı neden öldürüldü? Söylemezler Çetesi için haraç ve tehdit iddiası

Halil Falyalı suikastinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. KKTC’de otel ve kumarhane işleten 53 yaşındaki ünlü iş adamı Halil Falyalı'nın uğradığı silahlı saldırı gündemi sarsarken, olayın ardından "Söylemez Kardeşler"in çıktığı belirlendi.

HALİL FALYALI İLE MUSTAFA SÖYLEMEZ TELFONDA GÖRÜŞMÜŞ

Çete lideri Mustafa Söylemez ile tetikçi oldukları belirtilen iki kişi İstanbul’da yakalanırken, Söylemez’in suikast öncesi Falyalı ile yoğun telefon görüşmesi yaptığı saptandı.

HALİL FALYALI NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Falyalı suikastıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle KKTC’de gözaltına alınan Ömer Tunç ve Yusuf Güneş’in, 25 Ocak’ta ülkeye birlikte girdikleri, Halil Falyalı ile iş yaptıkları belirlendi. Saldırıyla ilgili yeni isimlere de ulaşılırken, Yusuf Güneş’in aranan şahıslarla bağlantısı tespit edildi. Dün bir kez daha hakim karşısına çıkan şüphelilerin tutukluluk süreleri 6 gün daha uzatıldı. İstanbul’da gözaltına alınan Söylemezler Çetesi lideri Mustafa Söylemez ve 2 adamının sorgusu da devam ediyor.

HARAÇ VE TEHDİT İDDİASI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Söylemezlerin Falyalı’dan milyonlarca lira haraç istediği ve tehdit ettiği öne sürülüyor. Falyalı’nın bu tehditlerden sonra zırhlı araç aldığı belirtiliyor.

ANKARA'YA EKİP GÖNDERİLECEK

Soruşturma kapsamında; cinayet zanlılarının birden fazla kiralık araç kullandıkları tespit edildi. Söz konusu araçların olay öncesi ve sonrasında nerelere gittiğinin belirlenmesi için GPS kayıtları incelemeye alındı. MOBESE kayıtları ile mahalli güvenlik kamerası kayıtları da tek tek inceleniyor. Soruşturmada elde edilen DNA, swap, parmak izi, balistik, toprak örneği ve datalar da incelenmek üzere Türkiye’ye gönderilecek. Ayrıca soruşturmanın Türkiye ayağıyla koordineli şekilde yürütülebilmesi için KKTC’den Ankara’ya bir ekip gönderilecek.



