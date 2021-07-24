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Halil Sezai beklenmedik çıkış: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere

24.07.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai, yaşanılanların ardından sahneye çıkmaya başladı. 41 yaşındaki şarkıcı, konserinde şiddet olayı hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Şarkıcı Halil Sezai, 15 Eylül 2020 tarihinde Tuzla'da gürültü yüzünden 67 yaşındaki komşusu ile tartışmış ve şiddet uygulamıştı. Komşusunu dövdüğü görüntüler ortaya çıkan şarkıcı, 43 gün cezaevinde yatmıştı. Yaşanan olayların ardından sahneye çıkan Sezai, yeni bir açıklama yaptı.

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"HAK ETTİ KAFAM GÜZELDİ"

Gazetemagazin'in haberine göre; konserinde cezaevine girmesiyle ilgili konuşan Sezai, "Hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere…" ifadelerini kullandı.

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Şarkıcının bu sözlerinin ardından hayranlarının kendisini alkışlaması dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

'İsyan' şarkısıyla ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmış ve 43 gün cezaevinde kalmıştı.
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Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Halil Sezai
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