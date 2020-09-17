Halil Sezai’ye Survivor Aycan Yanaç’tan ‘adamlık’ tepkisi!

Halil Sezai’nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Başta ünlü isimler olmak üzere Halil Sezai adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Savcılığa ifade vermek için çağrılan Halil Sezai’nin yeniden gözaltına alınıp alınmayacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medyada en çok tartışılan konular arasında yer alan Halil Sezai’nin darp ettiği görüntülere bir tepki de Aycan Yanaç’tan geldi.

'HALİL SEZAİ TUTUKLANSIN'

Kısa sürede gündem olan Halil Sezai’ye bir tepki de Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren futbolcu Aycan Yanaç’ta geldi. Survivor Aycan sosyal medyadan yaptığı sayfada, “İğrenç insan! Sonra adamım diye sokaklarda gez. Halil Sezai tutuklansın. Allah seni bildiği gibi yapsın” diyerek tepkisini gösterdi.

