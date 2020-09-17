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Halil Sezai’ye Survivor Aycan Yanaç’tan ‘adamlık’ tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

Yeni filmi için Tuzla’da villa kiralayan Halil Sezai, Nisan ayından bu yana tartışma yaşadıkları Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasından sonra gündeme geldi. Kiraladığı villanın yan komşusu olan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’e şiddet uygulayan ünlü şarkıcı karakolluk oldu. Şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Halil Sezai’ye Survivor Aycan Yanaç’tan ‘adamlık’ tepkisi!

Halil Sezai’nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Başta ünlü isimler olmak üzere Halil Sezai adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Savcılığa ifade vermek için çağrılan Halil Sezai’nin yeniden gözaltına alınıp alınmayacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medyada en çok tartışılan konular arasında yer alan Halil Sezai’nin darp ettiği görüntülere bir tepki de Aycan Yanaç’tan geldi.

'HALİL SEZAİ TUTUKLANSIN'

aycan yanaç

Kısa sürede gündem olan Halil Sezai’ye bir tepki de Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren futbolcu Aycan Yanaç’ta geldi. Survivor Aycan sosyal medyadan yaptığı sayfada, “İğrenç insan! Sonra adamım diye sokaklarda gez. Halil Sezai tutuklansın. Allah seni bildiği gibi yapsın” diyerek tepkisini gösterdi.

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