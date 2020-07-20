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Halit Ergenç Bergüzar Korel'i yakalayıp denize attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 08:59 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde hamilelik kilolarıyla ilgili gelecek eleştirilere önlem alarak kendi fotoğrafının altına bu konuda 'haber' yazan Bergüzar Korel'in tatili sürüyor. Korel ve eşi Halit Ergenç denizde görüntülendi.

Halit Ergenç Bergüzar Korel'i yakalayıp denize attı

İkinci çocukları Han'ın dünyaya gelmesiyle anne-babalık duygusunu tekrar yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, Bodrum tatillerini sürdürüyor. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü çift Yalıkavak'ta bulunan bir otelin iskelesinde denize girerken görüntülendi.

Ergenç, suyun soğuk olmasından dolayı denize girmekte zorlanan eşi Bergüzar Korel'i kucaklayıp aniden denize daldı.

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Daha sonra denizde keyifli vakit geçiren çiftin mutluluğu objektiflere böyle yansıdı.

Çift bir süre yüzdükten sonra soluğu tekrar plajda aldı.


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