Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ile eşi Bergüzar Korel’in başrolü paylaştığı, Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’ iki sezon devam ettikten sonra geçen yaz başında final yapmıştı.

Çift oğulları Ali ile birlikte uzun bir yaz tatiline çıkmıştı.

Halit Ergenç muhabirlerin ‘yeni proje var mı?’ sorusu üzerine şunları söyledi: ‘Bu sene Bergüzar ile çalışmama kararı aldık. Bir yıl dinleneceğiz.’

Bergüzar Korel daha önce de yaptığı açıklamada yeni sezonda ekranda olmayacaklarını söylemişti. Daha önce karı koca olarak aldıkları kararın arkasında durduklarını söyleyen Korel, “kararımızı değiştirmek gibi bir niyetimiz yok” demişti.

