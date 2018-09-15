MAGAZİN

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel yeni dizi sezonu için hayranlarını üzen bir karar verdi! En son Vatanım Sensin'de oynayan çift bu sezon ekranda olmayacak

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ile eşi Bergüzar Korel’in başrolü paylaştığı, Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’ iki sezon devam ettikten sonra geçen yaz başında final yapmıştı.

Çift oğulları Ali ile birlikte uzun bir yaz tatiline çıkmıştı.

Halit Ergenç muhabirlerin ‘yeni proje var mı?’ sorusu üzerine şunları söyledi: ‘Bu sene Bergüzar ile çalışmama kararı aldık. Bir yıl dinleneceğiz.’

Bergüzar Korel daha önce de yaptığı açıklamada yeni sezonda ekranda olmayacaklarını söylemişti. Daha önce karı koca olarak aldıkları kararın arkasında durduklarını söyleyen Korel, “kararımızı değiştirmek gibi bir niyetimiz yok” demişti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hiç üzülmedim. Keşke ekranlara hiç çıkmasalar bunlardan bu vatana hayır gelmeyeceğini düşünenlerdenim.
@sahin_97 niye ne oldu...yalaka olmadıkları için vatan hayinimi oldular
Omur boyu calismasa yetecek parayi kazandi zaten. Neymis bir yil calismiycakms
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