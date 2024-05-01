MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'lı Yabani dizisindeki çekim hatası sosyal medyayı salladı! Seyirciden kaçmadı

Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'lı Yabani dizisindeki çekim hatası sosyal medyayı salladı! Seyirciden kaçmadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.05.2024 07:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi'nin başrollerinde yer aldığı Yabani dizisi her bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Sezona oldukça güçlü başlayan dizide şaşırtan bir çekim hatası yapıldı. O hata dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'lı Yabani dizisindeki çekim hatası sosyal medyayı salladı! Seyirciden kaçmadı

Sezona oldukça iddialı başlayan ve yüksek reytingleriyle dikkat çeken Yabani dizisi çarpıcı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeyi başardı.

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide şaşırtan bir çekim hatası yapıldı.

yabani 3

AKIBETİ MERAK EDİLİYOR

Son dönemde Bahar dizisinin rekabetiyle sarsılan Yabani'nin final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Dizi için final kararı verilmeden önce gününün değiştirileceği öğrenildi.

YABANİ ÇEKİM HATASI

Yabani dizisinin akıbeti merak edilirken dizide yapılan bir çekim hatası da sosyal medyada gündem oldu.

YABANİ ÇEKİM HATASI 2

O SAHNEYE YORUM YAĞDI

Dizideki bir sahnede; küçük kızın hırkasının kapalı olan önünün aynı sahnede birden açıldığı görülüyor. O anlar seyirciden kaçmadı sosyal medyada; 'Böyle ufak hatalar nasıl olabiliyor?', 'Hiç kimse nasıl fark etmiyor?' gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Açıklama geldi Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Açıklama geldi

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzünü gençleştirmişti! Son hali şaşırttıYüzünü gençleştirmişti! Son hali şaşırttı
'Avlu' göndermesi olay oldu! O sahneye yorum yağdı'Avlu' göndermesi olay oldu! O sahneye yorum yağdı
Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Açıklama geldiKızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Simay Barlas Halit Özgür Sarı yabani sosyal medya Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Altın fiyatlarında saat 21.00 bekleyişi

Altın fiyatlarında saat 21.00 bekleyişi

Allianz Arena'da neler oldu neler, 2 penaltı 4 gol! Arda Güler...

Allianz Arena'da neler oldu neler, 2 penaltı 4 gol! Arda Güler...

İsrail polisine bıçakla saldırırken vurularak öldürülmüştü! O ilde görevli imam olduğu ortaya çıktı

İsrail polisine bıçakla saldırırken vurularak öldürülmüştü! O ilde görevli imam olduğu ortaya çıktı

Prof. Dr. Naci Görür: ‘Bunları konuşmanın hiç anlamı yok!’

Prof. Dr. Naci Görür: ‘Bunları konuşmanın hiç anlamı yok!’

G.Saray'ın eski yıldızı bin pişman etti! Gol kralı...

G.Saray'ın eski yıldızı bin pişman etti! Gol kralı...

Başkenti dolu ve yağmur vurdu! Aniden bastırdı, caddeler göle döndü

Başkenti dolu ve yağmur vurdu! Aniden bastırdı, caddeler göle döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.