Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'lı Yabani dizisindeki çekim hatası sosyal medyayı salladı! Seyirciden kaçmadı

Sezona oldukça iddialı başlayan ve yüksek reytingleriyle dikkat çeken Yabani dizisi çarpıcı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeyi başardı.

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide şaşırtan bir çekim hatası yapıldı.

AKIBETİ MERAK EDİLİYOR

Son dönemde Bahar dizisinin rekabetiyle sarsılan Yabani'nin final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Dizi için final kararı verilmeden önce gününün değiştirileceği öğrenildi.

Yabani dizisinin akıbeti merak edilirken dizide yapılan bir çekim hatası da sosyal medyada gündem oldu.

O SAHNEYE YORUM YAĞDI

Dizideki bir sahnede; küçük kızın hırkasının kapalı olan önünün aynı sahnede birden açıldığı görülüyor. O anlar seyirciden kaçmadı sosyal medyada; 'Böyle ufak hatalar nasıl olabiliyor?', 'Hiç kimse nasıl fark etmiyor?' gibi yorumlar yapıldı.