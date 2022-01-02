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"Halıyla da evlenebilirsin" demişti! Cinsel yönelim itirafıyla çok konuşulan Mika Raun'un değişimi şaşırttı

02.01.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda sosyal medya ile ün kazanan isimlerde biri de Mika Raun oldu. Geçtiğimiz aylarda bir YouTube programına konuk olan Mika Raun, çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Cinsel yönelim itirafıyla dikkat çeken fenomen Mika Raun'un değişimi, görenleri şaşırttı.

"Halıyla da evlenebilirsin" demişti! Cinsel yönelim itirafıyla çok konuşulan Mika Raun'un değişimi şaşırttı

Instagram ve TikTok gibi sosyal medya mecralarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Mika Raun ifadeleri ile dikkat çekiyor. Konuk olduğu bir YouTube programında cinsel yönelim itirafında bulunurken, "Halıyla da evlenebilirsin" diyen Mika Raun herkesi şaşırtmıştı. İşte fenomen Mika Raun'un dikkat çeken değişimi...

İŞTE MİKA RAUN'UN DEĞİŞİMİ!

Instagram'dan sık sık paylaşım yapan Mika Raun'un son hali görenleri şaşırttı. Kimi takipçileri makyajının çok güzel olduğunu söylerken kimi takipçileri ise makyaj değil shop yaptığını savundu.

"HALIYLA DA EVLENEBİLİRSİN"

Katıldığı programda aşkın yönlü bir şey olmadığını dile getiren Mika Raun, "Bir erkeğe, bir kadına, bir transeksüele de aşık olabilirsin. Hatta yeri gelir bir halıya bile aşık olabilirsin. Halıyla da evlenebilirsin, her şey olabilir yani." demişti ve bu ifadeleriyle çok konuşulmuştu.

"ÇOK AKILLI DA OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Mika Raun konuk olduğu bir programda şu ifadeleri kullandı: "Çok deli de olabilirim akıllı da olabilirim dahi de olabilirim bu tür kavramlardan hoşlanmıyorum. Anı yaşıyorum sadece. Kimine çok akıllı gelirim bir diğerine çok gerizekalı. Bu insandan insana değişebilir."

LİSEDE OKUL BİRİNCİSİ

Duygu yoğunluklu biri olduğunu belirten Mika Raun, hayatı çok düşündüğünü ve sorguladığını söylemişti. Lisede okul birincisi olduğunu söyleyen Mika Raun şiir yazmayı çok sevdiğini, şiir yazığı ve bilgisayar başına geçtiği zamanlarda yemek yemeyi unuttuğunu belirtmişti.

Herkesin değer yargılarına saygı duyduğunu sadece kendi hikayesini anlattığının altını çizen Mika Raun, çocukluğunda cinsiyet kavramı olmadığı ve bu yüzden hem kızlar hem de erkekler tuvaletine girdiğini söyledi. İnsanlara sonsuz sevgi gösteren Mika Raun, ağlaması komik olduğu için her videosunda ağladığını belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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