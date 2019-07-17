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Halka'dan ayrılan Nazan Kesal, Çocuk dizisinde hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 17.07.2019 01:29 | Son Güncelleme

TRT 1'de yayınlanan Halka dizisinden ayrılan usta oyuncu Nazan Kesal, Star TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlatacağı 'Çocuk' isimli yeni diziye dahil oldu.

Halka'dan ayrılan Nazan Kesal, Çocuk dizisinde hangi rolde oynayacak?

Çeşitli projelerde yer aldıktan sonra Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde adından sıkça söz ettirmeye başlayan Nazan Kesal'ın son adresi Halka dizisi olmuştu.

Ancak Kesal, başrollerinde Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan ve Hazal Subaşı’nın bulunduğu diziden apar topar ayrılma kararı almıştı.

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Ercan Kesal ile olan evliliğiyle de bilinen Nazan Kesal'ın yeni adresi belli oldu. Kesal, İrfan Şahin'in patronu olduğu 1441 Prodüksiyon imzalı 'Çocuk' dizisiyle el sıkıştı.

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Yeni sezonda Star TV'de ekrana gelecek olan 'Çocuk' dizisinde Nazan Kesal 'Asiye' karakterine hayat verecek.

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nazan kesal çocuk dizisi

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