Halka ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! Halka dizisi 2. yeni bölüm fragmanı izle!

Halka 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı İki genç adamın intikamını konu eden TRT'nin iddialı dizisi Halka 1. ilk bölümüyle Salı akşamı ekrana geldi. Halka isimli bir suç örgütü ve bu örgütün etkilediği hayatların hikayesinin anlatıldığı dizi Twitter'da TT listesine girdi. Yayınlandığı Salı akşamı sosyal medyaya damga vuran Halka dizisinin yeni bölümünde ise sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Cihangir ve Kaan'ın kesişen hayatları sırların ortaya çıkmasını sağlıyor. Cezaevinden çıkan Kaan, polisle anlaşma yaparak Halka örgütünün içine giriyor.

HALKA DİZİSİNİN KONUSU

İki genç adam, iki farklı insan, iki kurban, bambaşka yerlerden gelip, yan yana durarak, inat ve öfkeyle, kader sandıkları, tesadüf saydıkları bir kumpasla savaşıyorlar. Uzakta kalan ve uzayıp gelen bir geçmişin peşine düşüyorlar. Eski defterlerin, kirli davaların, büyük ve küçük yalanların hesabını soruyorlar. Mafyanın, paranın, entrikanın konuştuğu ve sustuğu bir hayatın içinde sürükleniyorlar.

Halka, durdurak bilmeyen bir serüvenin, karanlık bir dünyanın hikâyesi. Kanayan ve kanadıkça acıtan bir mazi. Kaan ve Cihangir’in yeryüzünden intikamı…