Halsey, George Floyd protestolarında plastik mermiyle vuruldu

ABD’de siyah yurttaş George Floyd’un boğularak ölmesine neden olan beyaz polis şiddetine yönelik isyan büyürken, ünlüler de tepkilerini yükseltiyor. Bu isimlerden biri de şarkıcı Halsey… Los Angeles’taki protestolara katılan şarkıcı, plastik mermi ile vurulduğunu açıkladı.

Vurulmasına dair bir açıklama yapan Halsey ikazlara uyduklarını, çizgiyi geçmediklerini belirtti.

Kendisinin tutuklanmadığını ama arkadaşlarının göz altında olduğunun da altını çizdi. Halsey “Güvendeyim. Ben ve arkadaşlarımın çoğu vuruldu. Gaz yedik. Burası güvenli değil. Pek çok kişi göz altında” dedi.

