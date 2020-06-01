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Halsey, George Floyd protestolarında plastik mermiyle vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 11:02 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Halsey de ırkçı bir polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için protestolara katıldı. Halsey sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, plastik mermi ile vurulduğunu söyledi.

ABD’de siyah yurttaş George Floyd’un boğularak ölmesine neden olan beyaz polis şiddetine yönelik isyan büyürken, ünlüler de tepkilerini yükseltiyor. Bu isimlerden biri de şarkıcı Halsey… Los Angeles’taki protestolara katılan şarkıcı, plastik mermi ile vurulduğunu açıkladı.

Vurulmasına dair bir açıklama yapan Halsey ikazlara uyduklarını, çizgiyi geçmediklerini belirtti.

Kendisinin tutuklanmadığını ama arkadaşlarının göz altında olduğunun da altını çizdi. Halsey “Güvendeyim. Ben ve arkadaşlarımın çoğu vuruldu. Gaz yedik. Burası güvenli değil. Pek çok kişi göz altında” dedi.

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