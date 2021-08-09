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Halsey Türkçe yorumuyla dikkat çekti! Türk hayranları beğeni yağdırdı

09.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden kısa bir süre önce Ender Ridley adını verdikleri bir erkek bebek dünyaya getiren ünlü şarkıcı Halsey, oğlunu fotoğrafını yaptığı Türkçe yorumla dikkat çekti.

Halsey Türkçe yorumuyla dikkat çekti! Türk hayranları beğeni yağdırdı

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, bu yılın başında Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini duyurmuştu.

Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden kısa bir süre önce Ender Ridley adını verdikleri bir erkek bebek dünyaya getiren ünlü şarkıcı Halsey, oğlunun odasının fotoğraflarını paylaştı.

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26 yaşındaki Halsey, duvarında "Ender" yazılı olan odanın fotoğraflarını, Instagram sayfasında paylaştı.

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Ünlü şarkıcının "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor" diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın'dan "That tombiş life / (Bu tombiş hayat)" yorumu geldi.

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'TOMBALAK BEBE'

Buna Halsey de "Tombalak bebe" yazarak yanıt verdi. Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan Halsey'in bu yanıtına Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi.

Ünlü şarkıcının Türk takipçileri Alev Aydın ile Halsey'e ne kadar tatlı olduklarını belirten yorumlar yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Halsey
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