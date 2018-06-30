Halsey yüzüne iskambil kartı dövmesi yaptırdı

Bir\u00e7ok d\u00f6vmesi olan \u015fark\u0131c\u0131 ve s\u00f6z yazar\u0131 Ashley Nicolette Frangipane; sahne ad\u0131yla Halsey, y\u00fcz\u00fcne ilk d\u00f6vmesini yapt\u0131rd\u0131.\n\nKaro k\u0131z fig\u00fcr\u00fc tercih eden ABD'li sanat\u00e7\u0131 d\u00f6vmesini Instagram hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\nPARTNEREt yiyen bakteri y\u00fcz\u00fcnden bu hale geldi!Dirili\u015f Ertu\u011frul seti k\u00fcl oldu! \u0130\u015fte yang\u0131ndan sonraki haliP\u0131nar Deniz'in yeni dizisi belli oldu
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