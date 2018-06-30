MAGAZİN

Halsey yüzüne iskambil kartı dövmesi yaptırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Vücudunun pek çok yerinde dövmesi olan Halsey, artık yüzüne de dövme yaptırmaya başladı

Halsey yüzüne iskambil kartı dövmesi yaptırdı

Birçok dövmesi olan şarkıcı ve söz yazarı Ashley Nicolette Frangipane; sahne adıyla Halsey, yüzüne ilk dövmesini yaptırdı.

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Karo kız figürü tercih eden ABD'li sanatçı dövmesini Instagram hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Nicolette Frangipane Halsey,

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