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Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu: 'Dünya AHBAP Oluyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.02.2019 21:23 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda 13 gün mahsur kalan Kolombiyalı dans grubuna yardım eli uzatan AHAP platformunun kurucusu Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir mektup geldi.

Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu: 'Dünya AHBAP Oluyor'

Otellerde dans gösterileri yaparak geçimlerini sağlayan ve kendilerine 'salsa show' adını veren Kolombiyalı dans grubu, paraları olmadığı için ülkelerine dönüş bileti alamamış ve 13 gün Atatürk Havalimanı'nda kalmışlardı. Zor durumdaki dansçılara yardım elini ise AHBAP platformunun kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent uzatmıştı. Ülkelerine sağ salim dönen dansçıların ardından Kolombiya Devlet Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Kolombiyalı 7 dansçının ülkelerine dönmeleri için uçak biletlerinin alınmasını ve otelde konaklamalarını sağlayan Haluk Levent, twitter hesabından yaptığı açıklama ile konuya ilişkin geçen gün Kolombiya Devlet Başkanlığı Özel Kalemi'nden telefonla arandığını ve Başkan Ivan Duque adına kendisi ve ekibine "teşekkür" edildiğini duyurdu.

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Levent, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Kolombiyalı dansçılar mahsur kalmışlardı uzun bir süre. AHBAP'lar olarak ülkelerine göndermiştik. Önceki gün Kolombiya Devlet Başkanlığı özel kalemi arayıp Ivan Duque'nin teşekkürlerini iletti. Bugün de Kolombiya Ankara Büyükelçiliği bunu gönderdi. Dünya AHBAP oluyor" ifadelerini kullandı.

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Kolombiyalı dansçıların hikayesinin basın ve medyada geniş yer bulmasının ardından harekete geçen Haluk Levent ve AHBAP, 7 dansçının uçak biletini temin etti. Dansçılar uçuş gününe kadar terminalden alınarak 3 gün boyunca bir otelde konaklatılmış ve daha sonra da 26 Aralık'ta ülkelerine gitmişti.

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haluk levent Kolombiya kolombiyalı dansçılar

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