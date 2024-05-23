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Son dakika! Üsküdar'da kafeye silahlı saldırı! 3 ölü, çok sayıda yaralı var

23.05.2024 21:34
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Son dakika haberine göre, Üsküdar'daki bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Aralarında husumet bulunan 2 grup barışmak üzere kahvehanede bir araya geldi. Tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 3 kişinin hayatını kaybettiği çatışmada 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika! Üsküdar'da kafeye silahlı saldırı! 3 ölü, çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

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ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Aralarında husumet bulunan 2 grup barışmak üzere kahvehanede bir araya geldi. Grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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ÜSKÜDAR'DAKİ ÇATIŞMAYLA İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ünalan Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

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(DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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