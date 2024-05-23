HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Böylesi görülmedi, roller değişti! Taksici arka koltukta uyudu, müşteri direksiyona geçti

Böylesi görülmedi, roller değişti! Taksici arka koltukta uyudu, müşteri direksiyona geçti

23.05.2024 21:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da herkesi şaşırtacak bir olay yaşandı. İki kadın, havalimanına gitmek için taksi çağırdı. Bindikleri taksinin şoförünün uyukladığını fark eden kadın müşterilerden biri direksiyona geçti ve taksici arka koltukta yol boyunca uyudu.

Böylesi görülmedi, roller değişti! Taksici arka koltukta uyudu, müşteri direksiyona geçti

Tayland'ın Pattaya şehrinden yaklaşık 164 kilometre mesafedeki Don Muang Havalimanı’na gitmek üzere gece saatlerinde taksi çağıran iki kadın, yola çıktıktan bir süre sonra taksi şoförün uyukladığını fark etti.

AW211290_04

İki kadın, bulundukları bölgede gece saatlerinde bir başka taksi bulamayacaklarını düşünerek şoföre aracı kendileri kullanma teklifinde bulundu.

AW211290_03

Müşteriden gelen teklifi kabul eden taksici daha sonra arka koltuğa geçerken, iki kadın yola ön koltukta devam etti. Arkadaşı tarafından kayda alınan görüntülerde genç kadının yol boyunca aracı kendi kullandığı ve taksicinin ise arka koltukta uyuduğu görüldü.

AW211290_02

YOLCULUĞUN SONUNDA PARAYI ÖDEDİLER!

Taksiyi kullanan 30 yaşındaki Pinthong isimli kadın, olay esnasında uçağa yetişmek üzere havalimanına gittiklerini ve gece saatlerinde başka bir taksi bulmanın zor olacağından aracı kullanma teklifinde bulunduğunu belirtirken, yolculuk sonunda taksiciye parasını ödediklerini ifade etti.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunun ifadesi korkunç gerçeği ortaya çıkarttı! 'Annemin yanışını gülümseyerek izliyordu'Oğlunun ifadesi korkunç gerçeği ortaya çıkarttı! 'Annemin yanışını gülümseyerek izliyordu'
Mezuniyet kutlamasında faciadan dönüldü! Patlayan balonlar alev aldı! Çok sayıda öğrenci yaralandıMezuniyet kutlamasında faciadan dönüldü! Patlayan balonlar alev aldı! Çok sayıda öğrenci yaralandı
1 Mayıs'ta polise saldırdıkları belirlenen 27 şüpheli tutuklandı1 Mayıs'ta polise saldırdıkları belirlenen 27 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Tayland taksi müşteri
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı!

Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı!

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda acı olay! 22 yaşındaki genç kız raylara atlayarak intihar etti

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda acı olay! 22 yaşındaki genç kız raylara atlayarak intihar etti

Oğlunun ifadesi korkunç gerçeği ortaya çıkarttı! 'Annemin yanışını gülümseyerek izliyordu'

Oğlunun ifadesi korkunç gerçeği ortaya çıkarttı! 'Annemin yanışını gülümseyerek izliyordu'

Mezuniyet kutlamasında faciadan dönüldü! Patlayan balonlar alev aldı! Çok sayıda öğrenci yaralandı

Mezuniyet kutlamasında faciadan dönüldü! Patlayan balonlar alev aldı! Çok sayıda öğrenci yaralandı

Buse öğretmen yoğun bakıma kaldırıldı! Ailesinin söyledikleri ağızları açık bıraktı

Buse öğretmen yoğun bakıma kaldırıldı! Ailesinin söyledikleri ağızları açık bıraktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.