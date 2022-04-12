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Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

12.04.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent sosyal medyada her paylaşımla adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, gençlik fotoğrafını paylaşarak eski günleri yad etti. Levent'in fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınladı. Eski günleri yad eden Levent, siyah-beyaz filtreli bu kareyi Twitter hesabından yayınladı.

Gençlik fotoğrafını, "Günaydın" notuyla paylaşan ünlü şarkıcıyı takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

İşte o yorumlardan birkaçı:

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  • Sabah sabah... Yapma böyle şeyler!

  • Ülke buna hazır değildi!

  • Kendini bu fotoğrafla Haluk Levent olarak tanıtanlara itibar etmeyiniz!

  • Bir Arjantinli havası yok değil.

  • 1990'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu Nartallo Osvaldo musun be ağabeyim!
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Haluk Levent
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