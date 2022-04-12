Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınladı. Eski günleri yad eden Levent, siyah-beyaz filtreli bu kareyi Twitter hesabından yayınladı.
Gençlik fotoğrafını, "Günaydın" notuyla paylaşan ünlü şarkıcıyı takipçileri yorum yağmuruna tuttu.
İşte o yorumlardan birkaçı:
Sabah sabah... Yapma böyle şeyler!
Ülke buna hazır değildi!
Kendini bu fotoğrafla Haluk Levent olarak tanıtanlara itibar etmeyiniz!
Bir Arjantinli havası yok değil.
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