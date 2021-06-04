Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek artıyor! Ünlü sanatçılar müzik enstrümanlarını satışa çıkardı

Pandemi nedeniyle eğlence mekanları, restoranlar ve kafelere kısıtlama getirilmesinin ardından zor günler yaşayan müzisyenlere yardım eli AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'ten geldi. Levent, alınan kararlar sonrası müzisyenler için bir destek kampanyası başlattıklarını açıklamıştı.

Levent, 1 Haziran tarihli Twitter paylaşımında, "Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 TL’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız" ifadelerine yer vermişti.

Haluk Levent'in başlattığı kampanyaya destek büyüyor.

Aleyna Tilki ve Edis Görgülü'nün sahne kostümlerini satarak katıldığı kampanyaya, çok sayıda sanatçıdan da destek geldi. Ünlü sanatçılar ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan müzik emekçileri için enstrümanlarını satışa çıkardıklarını duyurdu.

Haluk Levent, usta sanatçı Musa Eroğlu'nun bağlamasını, Melek Mosso'nun ise flütünü kampanya için satışa çıkardıklarını duyurdu. Levent kısa bir süre sonra ise her iki enstrüman için de kampanyaya bağış yapıldığını açıkladı.