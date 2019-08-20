Haluk Levent İzmir için harekete geçti!

Ünlü rock sanatçısı ve AHBAP platformunun kurucusu Haluk Levent, İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Karabağlar ilçesinde başlayan ve hala devam eden yangınlara sessiz kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şarkıcı Halil Sezai de Twitter hesabından Levent'e destek vereceğini duyurdu.

"KONUŞMALAR, PLANLAR YAPALIM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Levent, "İzmir'in her tarafı yanıyor! Tamir etmek zaman alacak. Ben bir konser vereyim İzmir'e 30 Ağustos'ta. Ücretsiz. Bütün İzmir o konserde buluşalım. Konuşmalar planlar yapalım. Orman Bakanlığından söz alalım. Sonra tüm İzmirlilerden söz alalım. Dikelim fidanları en uygun anda!" dedi.



"OTURDUĞUMUZ YERDEN BİR ŞEY ÇÖZÜLMÜYOR, EYLEM LAZIM"

Haluk Levent, kendisine yangın söndürülmedi diye mesajlar atan takipçilerine de "'Haluk abi kurtaramayız artık yaktılar her yeri' Arkadaşlar oturduğumuz yerden hiç bir şey çözülmüyor! Eylem lazım. Pratik lazım. Birlik olalım. Güç olalım. Ranta fırsat vermeyelim! Bakanlıktan rapor alalım tarih alalım. İzmir'in dağlarına fidanları dikelim." cevabını verdi.