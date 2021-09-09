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Haluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi! O anları paylaştı

09.09.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Melek Mosso ile birlikte İstanbul Kuruçeşme'de konser verdi. Haluk Levent Kuruçeşme konseri öncesinde kuyruğa girerek, hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı o anlardaki kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yardıma koşan ünlü sanatçı Haluk Levent bir yandan da müzik çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Levent, karantina süresinin dolması ve testinin negatif çıkmasının ardından ara verdiği konserlere geri döndü. Ünlü şarkıcı, 9 Eylül Perşembe akşamı İstanbul Kuruçeşme'deki konseriyle hayranlarıyla buluştu.

Haluk Levent konser alanına ise kuyruğa girerek gitti. İçeri girmek için sıra bekleyen hayranlarının yanına gelen Levent o anları cep telefonuyla kaydetti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Levent, "Az sonra başlayacak Kuruçeşme konserim öncesi kuyruğa girdim" dedi.

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Haluk Levent Melek Mosso
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