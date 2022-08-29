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Haluk Levent koronavirüse yakalandı: Ağır geçiyor

29.08.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Levent, "Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" notunu yazdı.

Haluk Levent koronavirüse yakalandı: Ağır geçiyor

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, bir yandan da konser maratonuna devam ediyor. Önceki akşam Foça'da konser veren Levent, kendisini kötü hissedince Covid-19 testi yaptırdı.

KONSERLERE ARA VERDİ

Ünlü sanatçı test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Levent, "Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Test yaptırdım. Sonuç Covid-Pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde covid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" notunu yazdı.

HL

Konserlere ara veren Levent, 6 Eylül'de Gönen konseriyle hayranlarıyla buluşacağını da belirtti.

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