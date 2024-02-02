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Haluk Levent telefonunu götürene menemen yapacak! "Akşam misafirim olsun"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 11:58 | Son Güncelleme:
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Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, New York'taki konserine gitmek için havalimanında check-in işlemini yaptı. Ama sanatçı telefonunu arabada unuttuğunu fark etti. Konserini iptal etmek istemeyen Levent, Twitter'dan yardım çağrısında bulundu.

Haluk Levent telefonunu götürene menemen yapacak! "Akşam misafirim olsun"

New York'taki konseri için ABD'ye uçmadan önce İstanbul'da havalimanında check-in işlemini yaptıktan sonra telefonunu arabasında unuttuğunu fark eden Haluk Levent, şoförünün de evine gitmiş olması nedeniyle telefonuna ulaşamadı.

HALUK LEVENT

Konseri iptal etmemek için telefonsuz uçağa binen Levent, yanındaki Bülent Çeçen'in telefonundan Twitter hesabına girdi ve yardım çağrısında bulundu. Telefonunu getiren kişiye menemen sözü verdi.

"HATTA ONA MENEMEN YAPARIM"

Sanatçının Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Arkadaşlar iki saat önce başıma bir olay geldi sizinle paylaşmak istedim. Bu akşam New York konserim var. Ve ben havalimanında check-in işlemimi yaptıktan sonra yanımda telefonumun olmadığını fark ettim. Arabamda kalmış. Ve şoförüm de fark etmemiş olacak ki o da evine gitmiş. Konseri iptal etmemek için telefonsuz uçmak zorunda kaldım. Bu tweet'i yan koltuğumda oturan sevgili Bülent Çeçen sayesinde yazıyorum. Kısaca bugün hiç kimse bana ulaşamayabilir. Bugün THY 15.10 uçağı ile New York'a uçacak bir yolcu varsa ve bu tweet'i okuyorsa buraya yazsın ona ulaşayım telefonumu getirsin isterim. Hatta bu akşam konserimin misafiri olsun. Hatta ona menemen yaparım."

haluk leventttt

Levent'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Haluk Levent New York istedi
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