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  4. BİM'e airfryer ve robot süpürge geliyor! İşte 2 Şubat Cuma BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

BİM'e airfryer ve robot süpürge geliyor! İşte 2 Şubat Cuma BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
01.02.2024 18:37 | Son Güncelleme:
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BİM 2 Şubat 2024 Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu yayınlandı. Bu hafta da dolu dolu olan Katalog'ta uygun fiyatlarıyla dikkat çeken robot süpürgeden airfryera pek çok ürün bulunuyor. İşte alışveriş severlerin heyecanla beklediği 2 Şubat Cuma tarihli BİM Aktüel Kataloğu!

BİM'e airfryer ve robot süpürge geliyor! İşte 2 Şubat Cuma BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünleri avantajlı fiyatlarla alışveriş severler ile buluşturan Türkiye'nin perakende market zincirlerinden BİM'in bu haftaki Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu yayınlandı. 2 Şubat Cuma tarihli Katalog'ta elektronik, moda, ev yaşam ve daha birçok kategoride ürünler göze çarpıyor. BİM'in Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, işte BİM Aktüel Kataloğu!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

TV, robot süpürge ve dahası...

tvelektronik

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

HP bilgisayarlardaki indirimleri kaçırmak istemeyenler buraya tıklayarak modelleri keşfedin.

Jabra, Bose ve dahası... Kulaklıklardaki kaçırılmayacak fırsatları keşfetmek için buraya tıklayın.

Yüksek ses kalitesiyle herkesin favorisi! Beats kulaklıklar indirime girdi, burada!

Kumtel ürünleri de Katalog'ta! Vakum makinesi, airfryer...

kucukevalet

Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Kumtel'in en çok satan ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Robot süpürge, el süpürgesi ve dahası... Ünlü markaların indirimdeki modellerini görmek için buraya tıklayın.

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında avantajlı fiyatıyla sizi bekliyor. Buradan ulaşabilirsiniz.

Çaydanlıktan kek kalıbına mutfak kategorisi yine dolu dolu

mutfak

mutfakcamvs

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Paşabahçe'nin en yeni koleksiyonundaki ürünler indirime girdi, buradan keşfedin.

Karaca sofra ve mutfak ürünlerinde de indirim devam ediyor. En sevilen modellerdeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Emsan ile mutfağınıza, sofranıza eşsiz bir hava katmaya ne dersiniz? Fırsat ürünleri burada!

Mont, pijama takımı, terlik... Ev giyim ürünleri de burada!

evgiyim

Sizin için ev tekstili ve giyim kategorisinde seçtiklerimiz

Hem kadınlar hem de erkekler için pijama takımları burada! Görmek için buraya tıklayın.

Bu hafta da çocuklar unutulmamış!

oyuncak

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuklar için en keyifli boş zaman aktivitesi! İndirimdeki LEGO setlerini görmek için buraya tıklayın.

Barbie, Fisher Price ve daha pek çok oyuncakta kaçırılmayacak fırsat! Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

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