BİM'e airfryer ve robot süpürge geliyor! İşte 2 Şubat Cuma BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünleri avantajlı fiyatlarla alışveriş severler ile buluşturan Türkiye'nin perakende market zincirlerinden BİM'in bu haftaki Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu yayınlandı. 2 Şubat Cuma tarihli Katalog'ta elektronik, moda, ev yaşam ve daha birçok kategoride ürünler göze çarpıyor. BİM'in Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, işte BİM Aktüel Kataloğu!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

TV, robot süpürge ve dahası...

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

HP bilgisayarlardaki indirimleri kaçırmak istemeyenler buraya tıklayarak modelleri keşfedin.

Jabra, Bose ve dahası... Kulaklıklardaki kaçırılmayacak fırsatları keşfetmek için buraya tıklayın.

Yüksek ses kalitesiyle herkesin favorisi! Beats kulaklıklar indirime girdi, burada!

Kumtel ürünleri de Katalog'ta! Vakum makinesi, airfryer...

Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Kumtel'in en çok satan ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Robot süpürge, el süpürgesi ve dahası... Ünlü markaların indirimdeki modellerini görmek için buraya tıklayın.

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında avantajlı fiyatıyla sizi bekliyor. Buradan ulaşabilirsiniz.

Çaydanlıktan kek kalıbına mutfak kategorisi yine dolu dolu

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Paşabahçe'nin en yeni koleksiyonundaki ürünler indirime girdi, buradan keşfedin.

Karaca sofra ve mutfak ürünlerinde de indirim devam ediyor. En sevilen modellerdeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Emsan ile mutfağınıza, sofranıza eşsiz bir hava katmaya ne dersiniz? Fırsat ürünleri burada!

Mont, pijama takımı, terlik... Ev giyim ürünleri de burada!

Sizin için ev tekstili ve giyim kategorisinde seçtiklerimiz

Hem kadınlar hem de erkekler için pijama takımları burada! Görmek için buraya tıklayın.

Bu hafta da çocuklar unutulmamış!

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuklar için en keyifli boş zaman aktivitesi! İndirimdeki LEGO setlerini görmek için buraya tıklayın.

Barbie, Fisher Price ve daha pek çok oyuncakta kaçırılmayacak fırsat! Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.





