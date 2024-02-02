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    4. Philips Avent, Prima, Chicco... Anne ve Bebek Ayına Özel Fırsatlar başladı

    Philips Avent, Prima, Chicco... Anne ve Bebek Ayına Özel Fırsatlar başladı

    Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
    02.02.2024 11:53 | Son Güncelleme:
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    Anne adayları, çiçeği burnunda ebeveynler buraya! Philips Avent, Prima ve Chicco gibi markaların ürünlerini indirimli fiyatlarla sizlerle buluşturan Amazon'un Anne ve Bebek Ayına Özel Fırsatlar kampanyası başladı. Hem kendiniz hem de bebekleriniz için ihtiyaç duyduğunuz ürünleri uygun fiyatlarla satın almak isterseniz, sizin için seçtiğimiz indirimlere mutlaka göz atmalısınız. İşte detaylar!

    Philips Avent, Prima, Chicco... Anne ve Bebek Ayına Özel Fırsatlar başladı

    Şubat ayı indirimlerle geldi. Amazon'un Anne ve Bebek Ayına Özel Fırsatları başladı. 29 Şubat'a kadar devam edecek kampanya kapsamında bebek bakım ürünlerinden oyuncağa, kıyafetlerden oto koltuklara kadar her ihtiyaca uygun binlerce ürün uygun fiyatlarla alışveriş severlerle buluşacak. Philips Avent, Bright Starts, Chicco, Ingenuity, Maxi-Cosa, Wee Baby, La Roche-Posay, Molfix ve Sleepy gibi global ve yerel markaların farklı kategorilerdeki anne ve bebek ürünlerine indirimli fiyatlarla sahip olmak isterseniz acele etmelisiniz. Çünkü kampanyanın ilk haftasında tüm fırsatlara ek 5000 TL’ye sepette 500 TL indirim de sizleri bekliyor.

    Anne ve Bebek Ayına Özel Fırsatlar kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

    İndirimdeki markalardan öne çıkanları sizin için seçtik

    1. Philips Avent

    Adsız tasarım - 2024-02-02T111929.290

    Bebekler için geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Philips Avent'in özellikle biberonları, emzikleri, mama ısıtıcıları, süt pompaları oldukça seviliyor. Pratik, rahat ve hızlı kullanım sağlayan ürünleriyle anneler tarafından övgü toplayan Philips Avent, bebekler için de güvenlik, konfor ve hijyen sunuyor.

    Ürünü İncele

    2. Prima

    Adsız tasarım - 2024-02-02T112148.268

    Prima, uzun yıllardır bilinen ve tercih edilen bir marka. Bebeklerin altının kuru kalmasını ve konforlu hissetmesini sağlayan markanın bezleri, son derece kaliteli malzemeler kullanılarak üretiliyor. Yumuşak yapısı sayesinde tahrişe neden olmayan ve herhangi bir zararlı kimyasal içermeyen Prima bebek bezleri, bebeklerin hassas cildine uygun olarak tasarlanıyor.

    Ürünü İncele

    3. Chicco

    Adsız tasarım - 2024-02-02T112405.331

    Bebeklerin sağlıklı gelişimini destekleyen Chicco; puset, mama koltuğu, beşik, oto koltuk, emzik, biberon, bebek şampuanı ve daha pek çok kategoride ürünler üretiyor. Bebek ve çocuk ürünleri konusunda dünya çapında güvenilir bir marka olarak bilinen Chicco, bebeklerin sağlığına ve konforuna önem veren ürünleri ebeveynler tarafından sıkça tercih ediliyor.

    Ürünü İncele

    4. Maxi Cosi

    Adsız tasarım - 2024-02-02T112833.425

    Maxi-Cosi özellikle bebek arabaları, oto koltukları ve bebek araba aksesuarları konusunda uzmanlaşmış bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Kolay kullanım ve konfor sunan ürünleriyle bebek ve çocuk güvenliği için sürekli olarak yenilikçi teknoloji ve çözümler geliştiren marka, ebeveynler arasında popüler ve bebek güvenliği konusunda güvenilir bir seçenek.

    Ürünü İncele

    5. LEGO

    Adsız tasarım - 2024-02-02T112608.480

    LEGO, tüm dünyada bilinen ve sevilen bir yapı oyuncak markası. LEGO, çocukların yaratıcılıklarını ve yapma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanıyor. Eğlenceli bir oyuncak olmanın yanı sıra eğitimsel bir araç olarak da görülüyor. Çocuklar, LEGO yaparken ve oynarken matematiksel ve bilimsel kavramları öğrenebiliyor, mantık becerilerini ilerletebiliyor ve takım çalışması, iletişim becerileri üzerinde gelişebiliyor.

    Ürünü İncele

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