MAGAZİN

Haluk Levent'ten hayranına kahvaltı sürprizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2018 19:52 | Son Güncelleme

Denizli'ye konser için gelen ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyadan kendisini davet eden bir hayranının isteğini kırmayıp, kahvaltıda evine misafir oldu.

Haluk Levent'ten hayranına kahvaltı sürprizi

Anadolu Rock müziğinin usta sesi Haluk Levent, konser için Denizli'ye geldi. Sosyal medyadan Denizli konserinin olacağını duyuran Haluk Levent'e Denizlili hayranı Fevzi Ersoy, sosyal medyadan "Ahbap; küçük hayranlarınla beraber Denizli konserine geliyoruz. Ama müsait olursan eğer, konser alanına yakın köy bahçemizde ister mangal ister kahvaltı yaparız. Seni çok seviyoruz" paylaşımı yaparak evine davet etti.

Haluk Levent ise hayranının isteğini kırmayıp, Ersoy Ailesi'nin Honaz ilçesindeki evine konuk oldu, hayranlarıyla birlikte kahvaltı yaptı. Ersoy Ailesi'yle bir araya gelen Levent, kendi sosyal medya hesabından kahvaltıdaki fotoğrafları paylaşarak, 'Yemin ederim herkesten fazla yaşıyorum bu hayatı' notunu düştü. Levent'in hayranını kırmayıp davete katılması beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
haluk levent kahvaltı AHBAP Denizli

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