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Haluk Levent'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 30 bin liralık bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 00:32 | Son Güncelleme

Ahbap Derneği Başkanı ve Sanatçı Haluk Levent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na şahsı olarak 30 bin lira bağışta bulunacağını söyledi.

Haluk Levent'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 30 bin liralık bağış

Ahbap Derneği Başkanı ve Sanatçı Haluk Levent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Ahbap Derneği'nin de yardımlar topladığını belirten Levent, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir kampanya açıkladı. Ben her gün yardımları koordine eden Ahbap Derneği Genel Başkanı olarak madem devletin en büyük temsilcisi Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir çağrı yapmış ben de çağrıya cevap verdim. Çünkü insanlar devamlı bizleri devlet kurumlarıyla yarıştırıyorlar halbuki dünyanın en iyi yönetilen devletlerinde dahi sivil toplum kuruluşları vardır. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışır. Bizler de bunları yapmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız istemiş bizler de destekliyeceğiz. Bu nedenle kampanyaya şahsım olarak 30 bin lira destekte bulundum."

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KENDİSİ DE KAMPANYA DÜZENLEMİŞTİ

Levent, günün dayanışma günü olduğunu, kendisinin de geçen gün ihtiyaç sahiplerine gıda desteği sağlamak için bir kampanya düzenlediğini, dayanışma çağrısına tüm sanatçı ve sporcu camiasından destek geldiğini hatırlattı.

KAMPANYAYI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yolu ile gerçekleştirilen Bakan Kurulu Toplantısı'nın ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını belirterek, 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladığını ifade etti.

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haluk levent, biz bize yeteriz türkiyem,

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