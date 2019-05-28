Haluk Levent'ten ünlü isimlerin sahne alacağı festivale tepki

5-7 Haziran tarihleri arasında Mezitli ilçesindeki 100'üncü Yıl (Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek olan Mersin PopFest 2019'da Aleyna Tilki, Simge, Hande Yener, Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve Fettan Can gibi birçok ünlü popçu sahne alacak.

Ancak bölgenin Caretta Caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olması nedeni ile organizasyona tepkiler dinmiyor. Organizasyona bir tepki de şarkıcı Haluk Levent'ten geldi.

CHP Milletvekili Alpay Antmen tarafından TBMM gündemine de taşınan organizasyona rock müzik sanatçısı Haluk Levent de sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Levent'in, "Caretta Carettalar için o bölgede yıllarca yürüyüş yaptık. Mersin İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Soda fabrikasına arıtma tesisi kurdurduk. Şimdi bu festival yapılmasın demiyorum ama bir yol bulunsun, o alanlar tahrip edilmesin" şeklindeki paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Ünlü rockçı, sahne alacak sanatçıların da konuya duyarsız kalmamasını istedi. (DHA)

