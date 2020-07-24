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Hamdi Alkan’a yabancı damat! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep sevgilisiyle tatilde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün büyük kızları Elif Zeynep Alkan oyunculuk eğitimi almak için yurt dışını seçti. İlk yılını İtalya’da okuyan Zeynep Alkan sonrasında Hollanda’nın Amsterdam şehrindeki bir okula kayıt oldu. Amsterdam’da erkek arkadaşı Wes ile beraber yaşayan Zeynep Alkan normalleşme adımlarıyla beraber ülkesine döndü.

Hamdi Alkan’a yabancı damat! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep sevgilisiyle tatilde!

Kendine ait bir Youtube kanalı bulunan Zeynep Alkan, erkek arkadaşı ile paylaştığı Amsterdam’daki evinden koronavirüs karantinası boyunca video yayınlamayı sürdürdü.
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Bir dönem sosyal medya üzerinden dekolteli kıyafetleri nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Youtube kanalında kendini tanıtma fırsatı buldu.
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“Hayat Bazen Tatlıdır” dizisinde rol alarak oyunculuk serüvenine adım atan Zeynep Alkan deneyim kazanmak ve kendini geliştirmek için eğitim almayı seçti.
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Üniversite eğitimi için Amsterdam’ı uygun gören Zeynep Alkan burada aradığı aşkı buldu. Gönlünü Hollandalı Wesley Pabis’e kaptıran Zeynep Alkan sevgilisi ile beraber Türkiye’ye tatile geldi.

‘URLA’DA AŞK BAŞKA’

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Sevgilisi Wes ile tatile gelen Zeynep Alkan erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırdı. Genç çift yaz tatilinin keyfine varmak için Urla’nın yolunu tuttu.
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Urla’da tatil yapan Zeynep Alkan aşk dolu paylaşımlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Zeynep Alkan’ın paylaşımlarının sonrasında takipçileri “Hamdi Alkan’a yabancı damat, Wes enişte” yorumlarını yaptı.
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Enişte yorumlarını beğenen Zeynep Alkan sevgilisi için “Wes Enişte” isimli bir Instagram sayfası oluşturdu. Zeynep Alkan ve sevgili bu sayfa üzerinden eğlenceli paylaşımlar yaptıklarını duyurdu.

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