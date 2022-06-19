Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili poz! "Muhteşem görünüyorsun"

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, yaklaşık 8 yıllık evliliğini sonlandırma kararıyla magazin gündeminde oturmuştu. Son zamanlarda cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Görgüzel, bikinili pozuyla takipçilerini mest etti.

SELEN GÖRGÜZEL'DEN BİKİNİLİ POZ!

43 yaşındaki Selen Görgüzel sıcak havanın keyfini sürdü.

Görgüzel, havuz başı pozlarıyla beğeni topladı.

Bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Görgüzel, düzgün vücuduyla genç kızlara taş çıkarttı.

O poza Görgüzel'in takipçileri, "Muhteşem görünüyorsun", "Yakıyorsun ortalığı" gibi yorumlar yaptı.

Cesur pozlarına hız kesmeden devam eden Görgüzel'in Instagram'da 250 bin takipçisi bulunuyor.





