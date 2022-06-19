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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili poz! "Muhteşem görünüyorsun"

19.06.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda ünlü yönetmen Hamdi Alkan'dan boşanmasıyla magazin gündeminden düşmeyen Selen Görgüzel, son günlerde sosyal medya pozlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili poz! "Muhteşem görünüyorsun"

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, yaklaşık 8 yıllık evliliğini sonlandırma kararıyla magazin gündeminde oturmuştu. Son zamanlarda cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Görgüzel, bikinili pozuyla takipçilerini mest etti.

SELEN GÖRGÜZEL'DEN BİKİNİLİ POZ!

43 yaşındaki Selen Görgüzel sıcak havanın keyfini sürdü.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili poz!

Görgüzel, havuz başı pozlarıyla beğeni topladı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili poz!

Bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Görgüzel, düzgün vücuduyla genç kızlara taş çıkarttı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili poz!

O poza Görgüzel'in takipçileri, "Muhteşem görünüyorsun", "Yakıyorsun ortalığı" gibi yorumlar yaptı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili poz!

Cesur pozlarına hız kesmeden devam eden Görgüzel'in Instagram'da 250 bin takipçisi bulunuyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili poz!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili poz!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili poz!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili poz!

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Hamdi Alkan
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