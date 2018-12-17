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Hamdi Alkan’ın eski eşleri kanka oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.12.2018 14:42 | Son Güncelleme

Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör ve yeni eşi Selen Görgüzel Alkan arkadaş oldu! İkili "artık bunların aşılması gerek" diyerek gelebilecek eleştirilerin önünü kesmek istedi.

Hamdi Alkan’ın eski eşleri kanka oldu!

Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunumuyla ekrana gelen 2.Sayfa yine bomba gibi konularıyla haftaya başladı.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör ve yeni eşi Selen Görgüzel Alkan çok ses getirecek bir buluşmaya imza attı.

“Hayat Akarken” programı ile hafta içi her gün teve2’de izleyicileriyle buluşan Selen Görgüzel Alkan, Canan Hoşgör’ü programına konuk etti.

Program öncesi 2.Sayfa kamerasına konuşan ikili oldukça ses getirecek açıklamalarda bulundu.

"Eşimin yeni eşi, eski eşimin yeni eşi" diyerek birbirleriyle dalga geçen ikili 4 yıldır arkadaş olduklarını dile getirdi. İlk algıda sempatik gelmediğini söyleyen Görgüzel, "bunu normalleştirmek olması gereken bir şey" dedi.

Canan Hoşgör ise "bunların aşılması lazım artık; ortada zaten her şeyden önce 2 tane çocuk var" dedi. Geç bile kalındığını düşünen ikili duygularını anlattı. Hoşgör "ilk kez Selen'den bir davet aldığında 'bu nasıl bir teklif" diyerek tepki gösterdiğini söyledi.

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